شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ظبي ترد على مبادرة جبل ماترهورن وتزين معالمها بألوان علم سويسرا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت دولة الإمارات، رسالة تقدير إلى حكومة سويسرا، لعرضها العلم الإماراتى على جبل ماترهورن الشهير، الذى يقع ضمن سلسلة جبال الألب، فى بادرة تضامن عالمية فى مواجهة وباء فيروس كورونا "كوفيد-19". المنتشر فى كافة أرجاء العالم.





وردا على هذه المبادرة، أضاءت إمارة أبو ظبى أبرز معالمها الأيقونية بألوان العلم السويسرى، فى استجابة تضامنية مع الحملة التى أطلقتها هيئة السياحة السويسرية، بإضاءة علم دولة الإمارات على قمة جبل ماترهورن الشهير، حيث تزين معالم الإمارة بألوان العلم السويسرى الحمراء، منها مبنى أدنوك، مبنى سوق أبو ظبى العالمى، قصر الإمارات، جامعة خليفة وجسر الشيخ زايد.





وكان برج خليفة، أعلى قمة ناطحة سحاب فى العالم، أضاء واجهته الخارجية بعلم دولة سويسرا تقديرا وشكرا لها، وقال عبر حسابه الرسمى على إنستجرام: "نضىء برج خليفة بألوان العلم السويسرى كشكرٍ وتقدير لإضاءة سويسرا لجبل ماترهورن بالعلم الإماراتى".



برج خليفة

وعبرت دولة الإمارات عن امتنانها على هذه اللفتة، وأكدت دعمها للجهود الدولية المبذولة لإظهار التضامن فى ظل الظروف الصعبة التى تعيشها كثير من الدول بسبب انتشار الفيروس.



جامعة خليفة

وتقف دولة الإمارات إلى جانب جميع الدول التى تعمل على مكافحة انتشار الفيروس وتعتبر هذا العمل الصادق رمزاً للتعاون العالمى الذى تؤمن به دولة الإمارات قيادة وشعبا.

وقد أصدر مكتب زرمات للسياحة، المسؤول عن عرض علم دولة الإمارات، بياناً فى 17 أبريل جاء فيه: تعانى العديد من دول العالم اليوم من فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/، وهدفنا من عرض علم دولة الإمارات اليوم هو إظهار دعمنا وبث روح الأمل والقوة لدولة الإمارات والعديد من المقيمين الذين يعيشون على أرضها.

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وأضاف البيان: سوف نتغلب على هذه الأزمة، لذلك، قمنا بإبراز علم دولة الإمارات على جبل ماترهورن، الذى يبلغ طوله أكثر من 1000 متر، ونعرب عن تضامننا معها، ونأمل أن تعطى هذه اللفتة كل الناس الأمل والشجاعة للتغلب على هذه الأزمة.







