مقتل وإصابة 3 من الحشد العشائرى العراقى فى هجوم لداعش بشمال بعقوبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل اثنان من الحشد العشائرى وأصيب ثالث، اليوم الجمعة، في هجوم نفذه تنظيم (داعش) الإرهابي شمال محافظة بعقوبة العراقية. وقال مصدر أمني عراقي - لوكالة الأنباء العراقية - "إن اثنين من الحشد العشائري قتلا وأصيب ثالث إصابة بالغة أثناء صد هجوم لتنظيم (داعش) الإرهابي على نقطة أمنية بضواحي قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة". وأعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد. Advertisements وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) الخميس، أنه جرى فحص 2002 نموذج في كافة المختبرات المختصة عدا مختبرات إقليم كردستان؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 64 ألفا و882. وأشارت إلى أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت اليوم 46 إصابة، ولا يوجد حالات وفاة، وحالات الشفاء 25 حالة، مؤكدة أن مجموع الإصابات 1677 حالة وحصيلة الوفيات 83، ومجموع حالات الشفاء 1171.

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