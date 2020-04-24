مصرف لبنان المركزى يحدد سعر الصرف عند 3625 ليرة للدولار

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بمصرف لبنان المركزي وتلفزيون إم.تي.في اللبناني إن المصرف حدد سعر صرف الليرة عند 3625 للدولار لتطبقه جميع شركات تحويل الأموال اليوم الجمعة.

وقال المصدر بالمصرف المركزي "الأسعار ربما تتغير يوميا وسيتم تحديدها في اليوم السابق... في حالة وقوع تقلبات كبيرة خلال اليوم، فإن الأسعار ربما تُحدد مجددا خلال نفس اليوم".

Advertisements

وما زالت السلطات تطبق ربطا رسميا لليرة عند 1507.5 للدولار، لكن العملة المحلية تراجعت من ذلك المستوى في السوق الموازية منذ العام الماضي حين عصفت أزمة مالية كبيرة بلبنان.