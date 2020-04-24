السودان..ارتفاع الإصابات بكورونا لـ174 والوفيات لـ16‎

إسطنبول/الخليج 365

أعلن السودان، فجر الجمعة، تسجيل 12 إصابة، و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 162، والوفيات إلى 16.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة السودانية أطلعت عليه الخليج 365.

وأفاد البيان أنه "تم تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا المستجد، جميعها في ولاية الخرطوم".



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وأضاف "وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 174 حالة متضمنة 16 وفاة ، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 14".

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

وحتى فجر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من مليونين و714 ألفا بالعالم، توفي منهم أكثر من 190 ألفا، وتعافى أكثر من 744 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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