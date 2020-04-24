ليبيا تسجل ثاني وفياتها جراء فيروس كورونا

إسطنبول/الخليج 365
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض(حكومي) في ليبيا، الجمعة، ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) إلى حالتين بعد تسجيل وفاة جديدة.
وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، تسلم 156 عينة للكشف عن فيروس كورونا، وكانت النتائج جميعها سلبية".
وبهذا الإعلان، تستقر أعداد المصابين بالفيروس في البلاد عند 60 مصابًا، فيما تضاف وفاة جديدة للحالة التي أعلن عنها سابقًا، والتي تعود لسيدة مسنة تبلغ 85 عامًا، في حين يبلغ عدد المتعافين من الفيروس 15 حالة.
وحتى فجر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من مليونين و714 ألفا بالعالم، توفي منهم أكثر من 190 ألفا، وتعافى أكثر من 744 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.
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