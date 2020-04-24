"الانتقالي الجنوبي": تعليق حظر التجوال مستمر بعدن بالثلث الأول من رمضان

اليمن/ الخليج 365

قرر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، مساء الخميس، استمرار تعليق حظر التجوال في مدينة عدن جنوبي اليمن، بالثلث الأول من شهر رمضان المبارك الذي يبدأ بالبلاد الجمعة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث الرسمي للمجلس، نزار هيثم، نشره الموقع الإلكتروني للمجلس.

وقال البيان:" إدراكا من المجلس الانتقالي الجنوبي للظروف التي تمر بها عدن، وتزامنها مع حلول شهر رمضان المبارك، ونظراً لما تفتضيه المصلحة العامة، فقد تقرر استمرار تعليق حظر التجوال خلال العشر الأوائل من شهر رمضان".

وتابع "وذلك لاستكمال جهود الأعمال الإنسانية والإغاثية نتيجة المتغيرات المناخية التي عصفت بالعاصمة، على أن يستمر الرفع من مستوى الحذر والحيطة ‏من خلال تجنب التجمعات والاعتناء بالنظافة واتباع الإجراءات الوقائية، بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى".

وأكد البيان على السماح بفتح المساجد ومراكز التسوق الكبرى "المولات"، شريطة الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، والحرص على عدم خلق بؤر للتجمعات كالملاعب وأماكن الترفيه.

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وأوضح البيان أنه تم السماح للفنادق بالعمل بشكل استثنائي، مع التزام مالكيها بتسكين العائلات فقط.

وشدد البيان على استمرار الإغلاق الكُلي لأسواق القات في العاصمة عدن، ومحافظات الجنوب، وتكليف إدارات الأمن في المحافظات المعنية، لاتخاذ الاجراءات المناسبة لتنظيم الخروج والدخول والبيع خارج المدن وبعيداً عن التجمعات السكانية.

والثلاثاء الماضي، قرر المجلس الانتقالي تعليق حظر التجوال الذي أقره بوقت سابق، لمدة 48 ساعة، بسبب السيول التي ضربت عدن وأدت إلى وفاة 8 أشخاص وانهيار عشرات المنازل، فيما قالت الأمم المتحدة إنها أثرت على أكثر من ألفي نازح.

وحتى فجر الجمعة لم تسجل اليمن سوى حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

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