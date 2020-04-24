كورونا..9 إصابات جديدة بتونس واستقرار الوفيات عند 38

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة التونسية، في وقت متأخر الخميس، عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة المنقضية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.

وقالت الوزارة إن إصابات الخميس ترفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 918 إصابة مؤكدة بالفيروس.

وأضاف أنها إنها أجرت إلى حد الآن 19 ألفا و411 تحليلا مخبريا.

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وذكر بيان الصحة التونسية أن عدد الوفيات يستقر في 38 وفاة منذ الأحد الماضي.

ودعت "الصحة التونسية " كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون، وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره

وفي 22 مارس/ آذار الماضي، أقرت تونس حزمة إجراءات أبرزها إغلاق الحدود والحجر الصحي الشامل، للحد من تفشي الفيروس

وحتى فجر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من مليونين و714 ألفا بالعالم، توفي منهم أكثر من 190 ألفا، وتعافى أكثر من 744 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.