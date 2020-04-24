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الصين تحذر من ضم إسرائيل لأراض فلسطينية محتلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "تشانغ جيون" من عواقب ضم إسرائيل لأراض فلسطينية محتلة.


وقال جيون –في كلمة خلال اجتماع عن بعد لمجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /الجمعة/- إن بلاده قلقة للغاية من الخطة الإسرائيلية المزعومة بضم أراض فلسطينية محتلة، ما يعد مخالفة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.


وأضاف جيون :"نحث الأطراف ذات الصلة على تجنب اتخاذ أي خطوات أحادية من هذا القبيل"، داعيا الأطراف ذات الصلة للاستجابة إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوتر.


وتابع جيون أنه يتعين على الأطراف ذات الصلة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والكف عن هدم منازل الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم، مع اتخاذ إجراءات لمنع العنف ضد المدنيين.

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