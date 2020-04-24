شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية وغائم بالإمارات حار بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى فى حالة الطقس، حيث تشهد المملكة العربية السعودية، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على بعض المناطق، بينما تشهد الإمارات اليوم طقس صحو غائم جزئيا، وتشهد البحرين طقس حار نسبيا.

السعودية

فى المملكة العربية السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول امطار رعديه مصحوبة برياح نشطه على المناطق (أجزاء من منطقه الرياض _ منطقه القصيم _ منطقه جازان _ منطقه نجران) يمتد تأثيرها الى منطقتي الباحة _ عسير. في حين تنشط الراح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل الى شبه انعدام على المناطق (تبوك _ الحدود الشمالية _ الجوف )

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، ويصل ارتفاع موج الحر من خفيف إلى متوسط وفي بحر عمان.

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البحرين

فى البحرين، أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم سيكون حار نسبياً ثم يتحول الى حسن خلال الليل، والرياح جنوبية شرقية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل سرعتها من 15 إلى 20 عقدة أحياناً، فيما يصل ارتفاع الموج من قدم الى قدمين قرب السواحل ومن 3 الى 5 اقدام في عرض البحر، وتصل نسبة الرطوبة النسبية: العظمى 80 بالمئة والصغرى 20 بالمئة.