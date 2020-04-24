كورونا..تسجيل الوفاة الثامنة بالبحرين و119 إصابة جديدة

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، مساء الخميس، تسجيل الوفاة الثامنة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، فضلًا عن 119 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة المنقضية.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوزارة، ذكر أن الوفاة الجديدة لوافد يبلغ من العمر 36 عاما، دون الإشارة لجنسيته.

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ولفت البيان إلى تسجيل 119 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي العدد إلى 2217.

كما أشار البيان إلى إرتفاع أعداد المتعافين إلى ألف و82 حالة.

وحتى ليل الخميس، أصاب فيروس كورونا أكثر من مليونين و712 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 190 ألفا، وتعافى أكثر من 744 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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