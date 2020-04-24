شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الإمارات حار إلى حار نسبياً نهاراً طوال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس بدءاً من أول أيام شهر شهر رمضان المبارك اليوم الجمعة، وحتى 25 مايو المقبل، حاراً إلى حار نسبياً نهاراً على المناطق الداخلية في أغلب أيام الشهر الفضيل، وحاراً نسبياً على المناطق السَّاحلية، ومعتدل الحرارة على المرتفعات الجبلية، معتدل الحرارة بوجه عام على الدولة خلال الليل.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن بيان المركز، أن شهر رمضان هذا العام يأتي في الربع الأخير من شهر أبريل، ويمتد إلى الربع الثالث من شهر مايو، وتعتبر هذا الفترة ضمن الفترة الانتقالية الأولى (الربيع)، ما بين فصلي الشتاء والصيف.

وأضاف أنه من خلال السجلات المناخية لهذه الفترة تتراوح متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 35 و40 م، وتصل درجات الحرارة العظمى إلى ما يقارب 49 م في المناطق الداخلية في فترة الظهيرة، وتتراوح متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 23 و26 م، وتصل أقل درجة حرارة صُغْرى إلى ما يقارب 9 م في بعض المناطق الجبلية أو الداخلية في ساعات الصباح الباكر.

وذكر أنه في هذه الفترة يضعف ويتراجع المرتفع الجوي السيبيري تدريجياً خاصةً في النصف الثاني منها، وتتأثر المنطقة بامتداد المنخفضات الجوية العابرة، ويمتد منخفض جوي من جهة الغرب أو من جهة الشرق، وعندما يصاحبها امتداد منخفضات جوية علوية تزداد كميات السُّحب على بعض المناطق مع فرصة سقوط الأمطار.

Advertisements

وأشار المركز إلى أن أعلى كمية أمطار سُجلت في هذه الفترة خلال السنوات الماضية كانت 124.2 ملم في القوع سنة 2013.

وبالنسبة للرطوبة في الهواء، فتقل قليلاً خلال هذه الفترة خاصة في الربع الأخير منها، وإن ظلت احتمالية تشكل الضباب والضباب الخفيف قائمة على مناطق محدودة ولفترةٍ محدودةٍ خلال ساعات الصَّباح، ويتراوح متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 64 % إلى 78 % خلال فترة الليل والصباح الباكر، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 14 % إلى 27 % خلال النهار.

وأوضح المركز أن الرياح السائدة في فترة الليل والصباح ستكون جنوبية شرقية، وفي فترة الظَّهيرة والْمساء تكون رياح شمالية غربية فيما يسمى (نسيم البر والبحر)، كما تنشط الرياح أحياناً مع تعمق الأنظمة الضغطية مع تكون السُّحب الرُّكامية، مِما تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة.

وأشار إلى أن أقصى سرعة رياح سُجلتْ خلال هذه الفترة في السنوات الماضية هي 117كم/ الساعة على جبل مبرح سنة 2010، ويبلغ متوسط سرعة الرياح 13 كم/ الساعة.