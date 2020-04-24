شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات يعلن جدول تشغيل جديد لاستئناف رحلات الطيران لإعادة الأجانب لبلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت طيران الإمارات انها تخطط لتشغيل خدمات ركاب في الأسبوع المقبل إلى وجهات كل من فرانكفورت /25، 27، 29 أبريل/ وجاكرتا /26 أبريل/ وجوهانسبرج /25 أبريل/ ولاجوس /26 أبريل/ ولندن هيثرو /23، 24، 28، 30 أبريل/ ومدريد /29 أبريل/ ومانيلا /24، 28، 30 أبريل/ وتونس /30 أبريل/ وسوف تسهل هذه الرحلات سفر الزوار والمقيمين الراغبين العودة إلى بلدانهم.

وذكرت وكالة أنباء الامارات أنه يتعين على الراغبين في السفر إلى كل من جوهانسبرج ولاجوس وتونس الاتصال بالممثليات الدبلوماسية لبلدانهم في دولة الإمارات العربية المتحدة أما المسافرون إلى الوجهات الأخرى فيمكنهم الحجز مباشرة عبر الموقع الشبكي emirates.com واختيار "إتجاه واحد" أو عن طريق وكلاء السفر.

وسوف يسمح فقط لمواطني دولة الوجهة واولئك الذين يستوفون شروط الدخول بالصعود إلى الطائرة حيث يتعين عليهم تلبية متطلبات وشروط الدخول إلى الدولة التي يسافرون إليها كما يتعيّن على جميع المسافرين اتباع جميع إجراءات الصحة والسلامة المعتمدة من قبل السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الوجهة المقصودة.

Advertisements

وعلى غرار الرحلات التي سيّرتها طيران الإمارات حتى الآن لإعادة مواطني زوار مختلف الدول فإن الناقلة تطبق برنامجا معدلا للخدمة على الرحلات التزاما بقواعد الصحة والسلامة فلن يتوفر على الطائرات أي مطبوعات وبينما يستمر تقديم الأطعمة والمشروبات للركاب فسوف تحرص طيران الإمارات على تجنب التلامس بين أفراد الأطقم والركاب أثناء الخدمة وذلك من خلال إجراءات معدلة لتعبئة وتغليف الوجبات وتقديم المشروبات في عبواتها الأصلية. وسوف يتم مؤقتا وقف خدمة السيارة مع سائق وكذلك إغلاق الصالات الخاصة في المطار.

ويتعين على الركاب الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي ووضع أقنعتهم وقفازاتهم الخاصة طوال الرحلة ابتداء من مرحلة عمل إجراءات السفر على الكاونترات في المطار كما ينبغي عليهم الوصول إلى المبنى 3 لإنهاء الإجراءات قبل ثلاث ساعات من مواعيد إقلاع رحلاتهم.

وتخضع جميع طائرات الإمارات لعمليات تنظيف وتعقيم مكثفة عند عودتها إلى دبي بعد كل رحلة.