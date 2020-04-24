شكرا لقرائتكم خبر عن «إنوفيو» تسجل رقماً قياسياً في إنتاج اللقاح وتتعهد بطرحه بالصيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بات سباق تطوير لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد، يشهد منافسة محتدمة هذا الأسبوع، مع موافقة على إجراء تجارب سريرية على البشر في ألمانيا، وبدء هذه العملية في الولايات المتحدة وبريطانيا. وبدأت شركة أدوية مقرها في مدينة فيلادلفيا الأمريكية تجارب بشرية للقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد بسرعة اعتبرت غير مسبوقة، وفق ما نقلت شبكة فوكس نيوز.

وذكر تقرير للشبكة أن شركة إنوفيو للأدوية، بدأت إلى جانب مختبر البحوث التابع لجامعة بنسلفانيا ومعهد ويستار، العمل على اللقاح في وقت مبكر من يناير الماضي. ووفق التقرير فقد تم تطوير اللقاح بفترة قصيرة جداً بعد أن نشرت الحكومة الصينية تسلسل جينوم فيروس كورونا.

وبعد ثلاثة أشهر تقريباً، بدأت مرحلة أولى حاسمة من التجارب. ويقول الباحثون من إنوفيو إنهم تمكنوا من تصميم لقاحهم في ثلاث ساعات فقط بعد تلقي تسلسل للفيروس. وقالت الدكتورة كيت برودريك، نائب الرئيس الأول، «بدأنا على الفور اختبار اللقاح في المختبر. ونحن واثقون تماماً من النتائج التي رأيناها».

وأضافت: «التجارب على البشر بدأت الأسبوع الماضي فقط، لقد عالجنا ثلاثة أشخاص الأسبوع الماضي. ولكن إدخال لقاحنا إلى البشر خطوة هائلة. لكننا فعلنا ذلك في 83 يوماً، وهو بالتأكيد مستوى غير مسبوق من السرعة في مسيرتي المهنية». وسيتم اختباره على ما يقرب من 40 شخصاً خلال المرحلة الأولية في مواقع في مدينة كانساس سيتي وجامعة بنسلفانيا. ومن المتوقع أن تكون النتائج النهائية من الاختبارات بحلول فصل الصيف.

ويشير التقرير إلى أن المرحلة الأولى من المفترض أن تكون طبيعية، وتشمل الناس الأصحاء. وفي هذه الحالة، أشخاص غير مصابين بفيروس كورونا، وهي فقط للتأكد من سلامة اللقاح.

وستعقب هذا الجزء من الدراسة المرحلة الثانية، التي يجري فيها اختبار اللقاح على السكان المعرضين للخطر، وقد أنتجت الشركة بالفعل جرعات كافية.

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وذكر التقرير أن شركة إنوفيو، تمكنت في 2016 من التوصل إلى لقاح لفيروس زيكا وطرحته في السوق في غضون سبعة أشهر.

وفي بريطانيا بدأت جامعة أكسفورد تجارب سريرية على البشر على لقاح تجريبي، معربة عن أمل طموح للغاية في أن تجعله متاحاً في الخريف لاستخدامه على نطاق واسع. ويعتمد اللقاح الذي أعده باحثو أكسفورد على فيروس غدي معدل يصيب قردة الشمبانزي. وهو يسمح «بتوليد استجابة مناعية قوية بجرعة واحدة وليس فيروساً قادراً على التكاثر... ومن ثم لا يمكن أن يسبب عدوى مستمرة لدى الفرد الملقح». وهذا يجعله «أكثر أماناً للأطفال والمسنين» والمرضى الذين يعانون أمراضاً كامنة مثل داء السكري. وتشمل التجربة التي يجريها معهد جينر في جامعة أكسفورد، في مرحلتها الأولى المصممة لتقييم سلامة اللقاح وفاعليته، ما يصل إلى 1112 متطوعاً سوف يتلقى 551 منهم جرعة من اللقاح التجريبي، والنصف الآخر لقاحاً وهمياً. سيتلقى عشرة مشاركين جرعتين من اللقاح التجريبي بفاصل أربعة أسابيع.

ويقدر فريق البروفيسورة سارة جيلبرت، فرص النجاح بنسبة 80% وسيعمل بموازاة البحث على إنتاج مليون جرعة منه ستكون متاحة بحلول سبتمبر، لتوزيعها على نطاق واسع في الخريف في حالة نجاح التجربة.

على صعيد آخر رجح باحثون في فرنسا أن يكون للنيكوتين أثر يقي من الإصابة بالفيروس القاتل؛ حيث ستبدأ تجارب وقائية مع رقع نيكوتين لاصقة للتحقق من ذلك. ويدعم هذه الفرضية العدد القليل من المدخنين في صفوف مرضى كوفيد-19 الذين أدخلوا المستشفى على ما أظهرت دراسات عدة في العالم مع نسب تتراوح ما بين 1.4 % و12.5 %.

وبعد الحصول على موافقة نهائية، ستستخدم رقع النيكوتين بجرعات مختلفة في إطار ثلاث تجارب منفصلة تشمل إحداها الطواقم الصحية لمعرفة إن كانت ستوفر الحماية لهم والثانية مرضى في أقسام المستشفى العادية من أجل تخفيف أعراضهم ومرضى في قسم الإنعاش. وقد تسهم النيكوتين في تخفيف الالتهابات الحادة التي تعرف باسم «عاصفة السيتوكين» التي يبدو أنها تلعب دوراً أساسياً في حالات كوفيد-19 الخطرة ويعجز الطب أمامها عموماً. (وكالات)