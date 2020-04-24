الإمارات تطبق برنامجاً للتحصين المجاني للمواطنين والمقيمين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: منى البدوي، رانيا الغزاوي

تشارك دولة الإمارات العالم اليوم الجمعة، الاحتفال بأسبوع التطعيم «التحصين» العالمي الذي أقرته منظمة الصحة العالمية في الأسبوع الأخير من شهر إبريل من كل عام، وتعد الدولة من أبرز الداعمين للجهود الدولية الرامية إلى مكافحة العديد من الأمراض الوبائية والحد من انتشارها.

وتطبق الإمارات برنامجاً وطنياً للتحصين المجاني للمواطنين والمقيمين، يهدف إلى تغطية جميع أفراد المجتمع بالتطعيمات، ووقايتهم من الأمراض عبر ضمان سلامة ومأمونية اللقاحات للأطفال والبالغين والحجاج والمسافرين وكبار السن.

تطعيم الأطفال

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على صعيد متصل، شهدت خدمة تطعيم الأطفال من المركبة، للتطعيمات التي تقدم للأطفال، في إطار برنامج التحصين الوطني، وأطلقتها «الخدمات العلاجية الخارجية»، إحدى المنشآت التابعة لشركة «صحة»، في مراكز الطوية وعود التوبة بمدينة العين، إقبالاً واسعاً من الأهالي الذين توافدوا للتطعيم في أجواء صحية وآمنة.

وقالت الدكتورة لطيفة الأحبابي، مديرة المركز: إن هذه الخدمة شجعت الأهالي على مواصلة تطعيم أطفالهم، وفقاً لبرنامج التحصين الوطني، حيث يستقبل المركز يومياً أكثر من 30 طفلاً لتطعيمه، بينما يتلقى القسم المختص بتسجيل المواعيد، أعداداً كبيرة من المكالمات، ويردّ على الاستفسارات، وهو ما يجعلنا نتوقع زيادة كبيرة في أعداد المقبلين على التطعيم، وهو مؤشر عن رضا الجمهور.

شهدت المراكز الصحية في أبوظبي إقبالاً كبيراً من المراجعين المواطنين والمقيمين، بعد أن أطلقت الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة «صحة»، خدمة تطعيم الأطفال من المركبة المجانية، للتطعيمات التي تقدم للأطفال في إطار برنامج التحصين الوطني، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تخصيص 10 مراكز صحية لتقديم الخدمة، ويعد مركز المشرف التخصصي للأطفال الأكبر في أبوظبي من حيث الطاقة الاستيعابية لتقديم الخدمة، والتي تصل لأكثر من 100 طفل يومياً.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بمناسبة أسبوع التطعيمات العالمي الذي ينطلق في الفترة من 24 - 30 إبريل الجاري تحت شعار التطعيم للجميع، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، على أهمية التزام أفراد المجتمع بمواعيد التطعيمات وفق البرنامج الوطني للتحصين والجرعات التنشيطية حسب مواعيدها، لتحقيق الصحة العامة والسلامة بالمجتمع، وعدم تأجيلها أو إهمالها نظراً لأهميتها في الوقاية من الأمراض.

وأشارت إلى أن تقديم اللقاحات مستمر في المراكز الصحية التابعة للوزارة، وتتم جميعها وفق أعلى معدلات السلامة في التعامل مع المراجعين، من خلال اتخاذها كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).