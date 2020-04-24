فلسطين تدعو إلى «وزاري» عربي لمواجهة تهديدات «إسرائيل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

طالبت دولة فلسطين الأمانة العامة للجامعة العربية، بعقد اجتماع طارئ افتراضي لمجلس جامعة الدول العربية، في دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية في أقرب وقت ممكن، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية الشقيقة تجاه خطورة تنفيذ المخطط «الإسرائيلي» بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها، وفرض السيادة «الإسرائيلية» عليها، وعلى المستوطنات والمستعمرات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، خاصة ضم الأغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة «ج» من الضفة الغربية، في حين دانت جامعة الدول العربية التصريحات الأمريكية التي اعتبرت ضم الأراضي المحتلة شأناً «إسرائيلياً»، كما دانت قرار دولة الاحتلال الخطر بالاستيلاء على أراضي الحرم الإبراهيمي في الخليل، وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف القرارات والإجراءات «الإسرائيلية» لخطورة تداعياتها المستقبلية.

وأفادت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، في بيان أمس، أن ذلك تم بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، موضحة أن الاجتماع المزمع عقده سيبحث أيضاً تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي قال فيها، إن قرار ضم الضفة الغربية يعود اتخاذه إلى «إسرائيل»، في تأكيد جديد لحجم التورط الأمريكي في المشروع الاستعماري التوسعي في أرض فلسطين المحتلة، والذي يعد تشجيعاً من الإدارة الأمريكية لحكومة اليمين المتطرف في «إسرائيل» على التمادي في سياستها العدوانية ومصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية عليها. وقال السفر دياب اللوح، مندوب فلسطين في الجامعة العربية إن تنفيذ المخطط «الإسرائيلي» بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها، يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية هي طرف شريك متورط في هذا المخطط الاستعماري العدواني الذي يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية.

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وكان أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، حذر مجدداً من مغبة توجهات الحكومة «الإسرائيلية» الجديدة نحو فرض «السيادة الإسرائيلية» على أي جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

ودان أبو الغيط التصريحات الأمريكية التي اعتبرت ضم الأراضي المحتلة شأناً «إسرائيلياً»، مؤكداً أن هذه التصريحات تعني إقراراً بواقع الاحتلال، خلافاً لمبادئ القانون الدولي المستقرة التي لا تُجيز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.

واعتبرت الجامعة في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، قرار مصادر أراضي الحرم الإبراهيمي تمادياً في الإجراءات والتدابير الهادفة إلى تهويد البلدة القديمة في مدينة الخليل، مطالبة المجتمع الدولي بإلزام «إسرائيل» بحماية الأماكن المقدسة.

وطالبت الجامعة العربية، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهم في وقف هذه القرارات والإجراءات «الإسرائيلية»، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها فوراً لخطورة تداعياتها على فرص تحقيق التسوية ومبدأ حل الدولتين.