ماريان فايثفول تغادر المستشفى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادرت المغنية البريطانية ماريان فايثفول نجمة الستينات المستشفى في لندن الذي أدخلت إليه قبل 3 أسابيع بعدما شخصت إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد، على ما جاء على حسابها عبر خدمة «تويتر».

وكانت ماريان فايثفول من نجمات ستينات القرن الماضي، وبرزت في سن السابعة عشرة بعد أغنية «أز تيرز جو باي» التي كتبها ميك جاجر وكيث ريتشارد من فرقة «رولينج ستونز».

وإلى جانب كونها مغنية ومؤلفة أغان، خاضت التمثيل المسرحي والسينمائي خلال مسيرتها الممتدة على خمسة عقود.