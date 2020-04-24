شكرا لقرائتكم خبر عن ماريان فايثفول تغادر المستشفى والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادرت المغنية البريطانية ماريان فايثفول نجمة الستينات المستشفى في لندن الذي أدخلت إليه قبل 3 أسابيع بعدما شخصت إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد، على ما جاء على حسابها عبر خدمة «تويتر».
وكانت ماريان فايثفول من نجمات ستينات القرن الماضي، وبرزت في سن السابعة عشرة بعد أغنية «أز تيرز جو باي» التي كتبها ميك جاجر وكيث ريتشارد من فرقة «رولينج ستونز».
وإلى جانب كونها مغنية ومؤلفة أغان، خاضت التمثيل المسرحي والسينمائي خلال مسيرتها الممتدة على خمسة عقود.
كانت هذه تفاصيل خبر ماريان فايثفول تغادر المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.