شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تعيد فتح المترو ابتداءً من الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إمارة دبى فى الإمارات، إعادة العمل فى مترو دبى بدءا من يوم الأحد المقبل ، كما قررت إعادة العمل فى جميع القطاعات الاقتصادية، وبينها المراكز التجارية والمطاعم نشاطها في أول أيام رمضان اليوم الجمعة، على أن تعمل بنسبة 30% فقط من الطاقة الاستيعابية سواء للموظفين أو الزوار.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات أن فترة التنقل من 6 صباحاً إلى 10 مساء من دون تصريح، على أن تفتح المراكز التجارية بين 12 ظهرا إلى 10 مساء.

وكانت السلطات في الإمارات أعلنت الشهر الماضي إغلاق المراكز التجارية لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وسجّلت الإمارات حتى الآن أكثر من ثمانية آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد و56 وفاة.

ومراكز التسوق هي أحد شرايين الحياة الرئيسية في المدن الإماراتية وخصوصا دبي التي تضم «مول الإمارات» حيث يوجد مكان للتزلج، و«دبي مول» بالقرب من برج خليفة وهو أحد أكبر مراكز التسوق في العالم.