شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة لرجال الأمن في الميدان للوقاية من «كورونا» (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قدمت وزارة الصحة مجموعة من النصائح المهمة لرجال الأمن العاملين في الميدان؛ لحمايتهم من التعرّض لفيروس “كورونا” المستجد “كوفيد-19” وتجنّب الإصابة به. وأوضحت الصحة، في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن تلك النصائح تشمل ما يلي: – تجنّب لمس الوجه مثل العين والأنف والفم. – تجنب المصافحة وكل طرق السلام. – الحرص على لبس الكمامة خصوصاً عند التعامل مع الجمهور. – تجنّب لمس بطاقات وتصاريح قادة المركبات والاكتفاء بالنظر إليها فقط، وإن كنت مضطراً فاحرص على تعقيم اليدين مباشرة. – تجنّب لمس أي جهاز جوال لأحد من الجماهير أثناء تأديتك لمهام عملك. Advertisements – الإكثار من شرب السوائل وخاصة الماء. – الحفاظ على المسافة الآمنة بحيث لا تقل عن مترين عند مقابلة الجمهور. – الابتعاد عن أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض تنفسية مثل السعال أو العطاس. – استخدام المناديل المطهرة والمعقم الكحولي أثناء أداء العمل وبشكل مستمر. – تنظيف وتعقيم أدوات العمل والأجهزة المستخدمة، مثل الهاتف والحاسب المحمول ومعدات الدورية ومقابض أبواب السيارة إضافة إلى جهاز اللاسلكي. – عند ظهور أي أعراض تنفسية مثل الحرارة والكحة وضيق في التنفس بلّغ المسؤولين وتوجه إلى أقرب مستشفى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نصائح مهمة لرجال الأمن في الميدان للوقاية من «كورونا» (إنفوجراف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.