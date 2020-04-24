خليفة: العزة والمجد والرفعة لأمتنا العربية والإسلامية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قيادة الإمارات وشعبها والأمة العربية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وغرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على «تويتر»: «نبارك لشعبنا قدوم شهر الخير والرحمة..ونسأل الله أن يديم على بلادنا نعمة الصحة والرفاه والأمان والاستقرار في هذا الشهر الفضيل.. ونبشر شعبنا بأن بلادنا بخير..ومستقبلنا إلى خير..وبأن الله حفظ بلادنا بأعمال الخير..تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام وصالح الأعمال».

وغرد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على «تويتر»: «نهنئكم بحلول شهر الخير والرحمة، شهر رمضان الفضيل، ونسأل الله تعالى في هذه الأيام المباركة أن يحفظ وطننا ويديم عليه نعمة الأمن والأمان وأن يعم السلام والخير العالم كله.. رمضان شهر التراحم والتكافل والتعاون تتجلى فيه القيم السامية التي تحتاجها البشرية للتغلب على التحديات المختلفة».

وهنأ سموه - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك - صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام.. داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بموفور الصحة والعافية والسعادة.

ووجه سموه التهنئة وأطيب التمنيات بمناسبة الشهر الفضيل إلى أبطال خط الدفاع الأول في مواجهة تحدي فيروس «كورونا» من الكوادر الطبية والتمريضية والعاملين في القطاع الصحي كافة والأجهزة الأمنية وفرق العمل الوطنية في مختلف المجالات والميادين.. داعياً الله تعالى أن يبارك بجهودهم في حماية مجتمعهم والمحافظة على سلامته.

كما هنأ سموه أبناء القوات المسلحة حماة الوطن ودرعه الحصينة المرابطين في ميادين الحق والواجب والإنسانية، متوجهاً إلى الله تعالى أن يحفظهم ويسدد خطاهم في خدمة وطنهم ورفعته.

وقدم سموه التهاني إلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.. سائلاً الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة على الجميع ويديم على وطننا نعم الأمن والأمان والرخاء ويحفظه وشعوب العالم أجمع من كل مكروه.

وهنأ سموه.. قادة ورؤساء وملوك وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة، متمنياً أن يجعل الله تعالى هذا الشهر الفضيل شهر خير وبركة ورحمة عليهم وعلى بلدانهم.

وأعرب سموه عن خالص تمنياته أن تكلل جهود العالم في مكافحة تحدي فيروس «كورونا» بالنجاح والتوفيق، وأن تعود الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت، وتنتصر البشرية في مواجهة هذا التحدي، وتنعم بالخير والحياة.

كما تبادل سموه، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك خلال اتصالات هاتفية التهاني مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيقة، ومحمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في جمهورية السودان الشقيقة، ونواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.ونقل سموه ، خلال الاتصالات الهاتفية، تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهذه المناسبة المباركة، وتمنياته لهم بدوام الصحة والعافية والسعادة، داعياً الله تعالى أن يعيد عليهم هذه المناسبة الكريمة وعلى شعوبهم وبلدانهم بالخير واليُمن والبركات.

فيما أعرب القادة عن أسمى وأطيب التهاني إلى سموه بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والأمن والأمان، ويحفظ شعبها من كل مكروه، ويسبغ على صاحب السمو رئيس الدولة، موفور الصحة والعافية والسعادة، ويعيد هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات ويقيهم كل مكروه.

ومن جانبه، بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل أعرب فيها عن أطيب تهانيه وتبريكاته بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما بعث صاحب السمو حاكم الشارقة برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وبعث صاحب السمو حاكم الشارقة برقيات تهنئة أيضاً بمناسبة الشهر الفضيل إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية متمنياً لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من الرقي والتقدم وللأمة العربية والإسلامية العزة والرفعة.

وهنأ صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. داعين العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

كما هنأوا، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مقطع فيديو يستعرض معالم دبي وعلق سموه على الفيديو قائلا: رمضان مبارك.

وقال سموه عبر «تويتر» أمس: «نبارك لقيادة وشعب الإمارات والشعوب العربية والمسلمة حلول شهر رمضان المبارك.. ونسأل الله من بركات هذا الشهر وأنتم تنعمون بالصحة والسعادة وشكراً لكل الفرق التي تعمل على مدار الساعة من أجل راحة وسلامة مجتمعنا.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، عبر «تويتر» : نبارك لشعب الإمارات.. ولقيادة الإمارات.. ولجميع الشعوب العربية والإسلامية حلول شهر رمضان الكريم.. ونسأل الله أن يكون شهر خير ورحمة وصحة على الجميع.. وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل ويعيده علينا باليمن والبركة.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، الإمارات قيادة وشعباً بمناسبة حلول شهر رمضان، وقال عبر «تويتر» : «أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نسأل المولى عز وجل أن يجعله شهر خير ومحبة على الجميع، شهر تتقبل فيه الطاعات والعبادات وتتكاتف فيه كل الجهود من أجل المحافظة على سلامة وطننا ومواطنينا ومن يقيم على هذه الأرض الطيبة».

وهنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال عبر «تويتر» أمس: «أجمل التبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الإمارات قيادة وشعباً، وعلى العالم أجمع باليمن والبركات وجعله شهراً تتكاتف فيه السواعد وتتحد الجهود أكثر فأكثر، لنشر الخير وإعلاء قيم التعاون والتضامن والإخاء».

نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عبر «تويتر» أمس، مقطع فيديو هنأ من خلاله الإمارات قيادة وشعباً بحلول شهر رمضان المبارك، قائلاً سموه: «مبارك عليكم الشهر. ونسأل الله صياماً مقبولاً وذنباً مغفوراً والسلامة للجميع».

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عبر «تويتر» : «نبارك لشعبنا والمقيمين على هذه الأرض الطيبة حلول شهر رمضان المبارك.. نسأل الله أن يديم على دولتنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.. وأن يعم الأمن والسلام والرخاء العالم أجمع.. تقبل الله طاعاتكم.. كل عام وأنتم بخير».

وأعلنت اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان المبارك في الدولة أن اليوم الجمعة الموافق 24 إبريل 2020 هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة في بيان لها إنه بعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة، فقد ثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام وعليه فإن يوم الجمعة الموافق 24 من إبريل 2020 هو غرة شهر رمضان المبارك.

وبهذه المناسبة الكريمة رفع الوزير وأعضاء اللجنة أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى سمو أولياء العهود، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة ويديم عليه موفور الصحة والعافية ليظل ذخراً لوطنه والأمتين العربية والإسلامية.

كما هنأت اللجنة شعب دولة الإمارات العربية المتحدة وكافة المسلمين بحلول الشهر الفضيل.

(وام)