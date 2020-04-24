المسلمون يستقبلون رمضان في «ظرف استثنائي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحتفل ملايين المسلمين اليوم الجمعة، بحلول شهر رمضان المبارك، بعدما أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية، بينها السعودية والإمارات والكويت، والأردن وسوريا واليمن وفلسطين، أن اليوم هو غرة الشهر الفضيل بعد ثبوت رؤية الهلال، في وقت قررت فيه تخفيف إجراءات الحظر المفروضة على المواطنين، بسبب الظرف الاستثنائي الذي أحدثته جائحة «كورونا».

وقالت المحكمة العليا في السعودية، في بيان أمس: «تقرر أن غداً (الجمعة) 1/9/1441ه، حسب تقويم أم القرى الموافق 24/ 4/ 2020، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام».

وبهذه المناسبة أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في كلمة له، عن خالص تهانيه بمناسبة حلول الشهر المبارك، معرباً عن حزنه الشديد لعدم إقامة شعائر رمضان بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمجابهة وباء كورونا.

وقال خادم الحرمين: «أصدقكم القول إنني أتألم أن يدخل علينا هذا الشهر العظيم في ظل ظروف لا تتاح لنا فيها فرصة صلاة الجماعة، وأداء التراويح والقيام في بيوت الله، بسبب الإجراءات الاحترازية للمحافظة على أرواح الناس وصحتهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد»، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وأعلنت السعودية تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بفتح نشاط المطاعم في شهر رمضان، لتكون من الثالثة عصراً وحتى الثالثة فجراً.

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وسبق أن أعلنت مصر وتونس والعراق ولبنان وتركيا وماليزيا، الأربعاء، أن أمس الخميس المتمم لشهر شعبان.

وبسبب عدم ثبوت رؤية الهلال، أعلنت دول السبت أول أيام رمضان، بينها سلطنة عمان، وباكستان وسلطنة بروناي.

وفي بيان رسمي، قدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين التهاني إلى الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان، وجدد دعوته إلى اتباع الإجراءات الضرورية للوقاية من جائحة «كوفيد 19»، داعياً إياهم إلى جعل الشهر الفضيل فرصة للقضاء على الوباء.

ويأتي شهر رمضان في وقت يشهد فيه 1.8 مليار مسلم، إجراءات مشددة فرضتها جائحة كورونا، تسببت في إغلاق المساجد وحظر التجوال، ومنع صلاة الجماعة من السنغال إلى جنوب شرق آسيا. وفرضت الأزمة التباعد في الشهر الذي يكاد فيه التواصل والتقارب أن يكون من العبادات.

وهنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، المسلمين حول العالم بمناسبة حلول رمضان المبارك. وعبر جوتيريس، في رسالة مصورة وجهها ليل الأربعاء الخميس للعالم الإسلامي حول العالم، عن أطيب أمنياته لملايين المسلمين بمناسبة الشهر الفضيل، منوهاً بأن صيام رمضان هذا العام سيكون بطبيعة الحال مختلفاً جداً. (وكالات)