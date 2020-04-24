نصف وفيات «القارة العجوز» بـ «كورونا» في دور المسنين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت المستشارة الألمانية مواطنيها إلى التحمل والانضباط، مع الثبات في معدلات تراجع الوفيات والإصابات ورفع بعض القيود على حركة السكان، وقالت ميركل في بيان الحكومة الذي ألقته أمام البرلمان إن أعداد الإصابات الجديدة والمتعافين تمثل نجاحاً مرحلياً لكن وبالذات لأن هذه الأعداد أطلقت الآمال، أجدني ملزمة أن أقول إن هذه النتيجة المرحلية هشة، ونحن نتحرك على طبقة رقيقة من الجليد، بل يمكن القول على أرق طبقة من الجليد. كما أعلنت ميركل استعداد بلادها دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي في روحية تضامن.

وأودى الوباء العالمي بحياة أكثر من 183707 أشخاص في العالم، قرابة الثلثين في أوروبا، منذ ظهوره في ديسمبر في الصين،

كشفت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، عما وصفته ب«مأساة إنسانية» حقيقية فيما يتعلق بالوفيات المرتبطة بوباء (كوفيد-19) في أوروبا. وقال رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، إن ما يصل إلى نصف حالات الوفاة في قارة أوروبا وقعت في دور رعاية المسنين. ووصف كلوغ ما يحدث في القارة بأنه «المأساة التي لا يمكن تصورها». ودعا المسؤول في المنظمة الأممية إلى تزويد العاملين في المجال الصحي في دور رعاية المسنين بمزيد من معدات الحماية والدعم، واصفاً إياهم بأنهم «أبطال مجهولون».

ودعت المستشارة الألمانية مواطنيها إلى التحمل والانضباط، مع الثبات في معدلات تراجع الوفيات والإصابات ورفع بعض القيود على حركة السكان، وقالت ميركل في بيان الحكومة الذي ألقته أمام البرلمان إن أعداد الإصابات الجديدة والمتعافين تمثل نجاحاً مرحلياً لكن وبالذات لأن هذه الأعداد أطلقت الآمال، أجدني ملزمة أن أقول إن هذه النتيجة المرحلية هشة، ونحن نتحرك على طبقة رقيقة من الجليد،

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وأشار المزيد من الولايات الأمريكية في الجنوب وفي الغرب الأوسط إلى استعدادها لإعادة فتح اقتصادها أملاً في أن يكون تفشي فيروس كورونا قد تخطى مرحلة الذروة، لكن حاكم ولاية كاليفورنيا أبقى على أوامر صارمة بالبقاء في المنزل وإغلاق الشركات.

وفي وقت سابق وقع الرئيس دونالد ترامب مرسوماً يعلق مؤقتاً منح تصاريح الإقامة الدائمة بهدف دعم الوظائف وحماية الأمريكيين.

من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أي رفع لتدابير العزل سيتم تكييفه مع كل منطقة بناء على حجم أضرار الوباء وذلك في وقت تستعد فيه المدارس الفرنسية لاستقبال طلابها اعتباراً من 11 مايو المقبل. وسيكون أصغر التلاميذ وأولئك الأكثر عرضة للتأخر عن زملائهم، أول العائدين إلى الصفوف«لكن دون إلزام» الأهالي القلقين بشأن تعريض أطفالهم للعدوى. وقال ماكرون إن ارتداء الكمامات سيكون من«التوصيات» لأن الأقنعة الطبية والكمامات المفلترة ستخصص للطواقم الطبية بسبب النقص في الإمدادات.

وكشفت أرقام قدمتها المديرة المركزية للخدمة الصحية في الجيش الفرنسي أن هناك 1500 إصابة مؤكدة في صفوف الجيوش، بما في ذلك ألف بحار على متن حاملة الطائرات شارل ديجول. وتحدث رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرانسوا لوكوانتر عن إصابة بعض الجنود في عملية برخان لمكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل الإفريقي. واطلقت بريطانيا دراسة واسعة حول انتشار الفيروس في صفوف السكان وإنتاجهم لأجسام مضادة، قد تشمل 300 ألف شخص في غضون 12 شهراً. وقال وزير الصحة مات هانكوك إن الدراسة ستساعد في تعقب مدى الانتشار وفهم أفضل لتفشي الفيروس حتى الآن وتوقع مساره في المستقبل وعلى اتخاذ القرارات بما في ذلك التوصل إلى فحوص وعلاجات متطورة».

ومددت الحكومة اليونانية حتى الرابع من مايو تدابير العزل، مع استثناء واحد بعد قرار استئناف عمل المحاكم جزئياً اعتباراً من الاثنين. وأعلن المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس الخميس أن «رفع تدابير العزل سيتم على مراحل متتالية خلال شهري مايو و يونيو.(وكالات)