اكتشاف صفاء الأرض والسمـــاء

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هل كانت رؤية هلال الشهر هذا العام أيسر؟ العتب على النظر إذا كانت كسالف السنين. بالمناسبة: كل عام وأنتم الناجون من كل فيروس منحوس. هل رنوتم إلى السماء بنظرات رادارية كما فعل المجنون وهو يقتنص فوتونات مقلتي ليلى؟: «أقلب طرفي في السماء لعله.. يوافق طرفي طرفها حين تنظرُ». هل رأيتم جمال القبة ليلاً «عندما يأتي المساء..ونجوم الليل تظهر؟» هذا حل قدري محيّر.

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هل تعرف عدد المركبات التي كانت تجوب طرق العالم، في مئتي بلد؟ إنها 1.30 مليار سيارة وشاحنة وحافلة. لم تصغ الدول الصناعية والنامية إلى أنين الأرض، التي تعاني الحمى جراء ازدياد نسبة ثاني أكسيد الكربون. لم تلق المؤتمرات وصرخات المفكرين والعلماء والإعلاميين، أي صدى، لم يخفض مصنع إنتاجه، ظلت شركات الإنتاج التي تدعى «صديقة البيئة» أو «الخضراء»، لا أثر لها في بحار التلوث. لعلك تابعت المقالات العلمية في العقود الثلاثة الأخيرة، لقد كانت بكائيات خنسائية ترثي الطبيعة، الأجواء والمياه وكل شبر من الكوكب. كانت تطلق صفارات الإنذار فجبال الجليد في القطب الشمالي تنذر بالذوبان سيولاً ذات طوفان ما له من نوح، ولا حمامة في منقارها غصن زيتون، ولا سفينة ترسو على جودي.

اذهب إلى أقصى اليمين وأقصى اليسار، في التحليل والتعليل، في التبرير والتفسير، قل ما تشاء كما تشاء، ثم اخرج على الناس بطيلسان عالم أكاديمي منهجي موضوعي، قل لنا كيف رفض جبابرة الصناعات أن يرحموا الكوكب وهو يتمرغ في الوحول الملوثة بأخطر العناصر والجزيئات الكيميائية، وإذا بفيروس «مفعوص» ينبري للعالم قائلاً: سعيكم مشكور، لا حاجة للأرض إلى محاولاتكم، سأوقف حركة 1300 مليون مركبة، الزموا بيوتكم، الله أرحم بالأجواء والأرض وبالعباد. الآن آن للكوكب أن يتذكر ابنة أبي الأسود الدؤلي حين سحرها جمال النجوم، فقالت لأبيها النحوي: «ما أجملُ السماء» (بضم اللام) فقال: النجوم، لأنه ظنها تسأله عن أجمل ما في السماء، فقال قولي: «ما أجملَ السماء» (بالفتح). وعلى الإنسانية القول في كل لحظة دعاء: ما أروع السماء، ما أصفى الأجواء، ما أنقى الماء، ما أرحم الخالق، ما أكرم مالك الملك، وإنه لبسم الله الرحمن الرحيم.

لزوم ما يلزم: النتيجة البيئية: تجربة قاسية، لكن الدرس عظيم وهو أن المحيط الحيوي السليم ثروة لا تقدر بثمن.

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