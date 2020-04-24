حمدان بن محمد: في الإمارات كلنا عائلة واحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الجميع في الإمارات عائلة واحدة. وقال سموه عبر «تويتر» أمس «في الإمارات كلنا عائلة واحدة»، تعقيباً على كلمات لأحد الأجانب المقيمين في دبي قال فيها: «علمتنا دبي معنى الإنسانية، وماذا صنعت هذه الأمة العظيمة، التي تجلت أخلاقها الحميدة في هذه الازمة، أرفع القبعة للإمارات كلها.. وجمال (شخص تولى التواصل معه لحل الأزمة)».

وكان وراء هذه الكلمات موقف إنساني حدث مع المقيم الأجنبي، الذي أفاد بأن والده الذي يبلغ من العمر 94 سنة يعيش في المدينة العالمية بدبي، ونظراً لحالته الصحية، يحتفظ دائماً بأنبوبة أكسجين طول اليوم، ولكن تفاجأنا بنفاد الأنبوبة، ولم أتمكن من الوصول إليه بسبب إغلاق الطرق تنفيذاً للتعليمات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فضلاً عن برنامج التعقيم الوطني بدبي.

ولكن في محاولة لإنقاذ الموقف: «تواصلت مع هيئة تنمية المجتمع، حيث تم تحويلي إلى شخص يدعى جمال، يتسم بروح مرحة وخلاَّقة، حيث مضى إلى أبي وقام باستبدال أنبوبة الأكسحين بأخرى ممتلئة، وحين شكرته، أجابني: «أنت تعيش في بلدك ووالدك كوالدي»، ثم تواصل معي هاتفياً مجدداً في طريق عودته سائلا عما إذا كان هناك أي خدمات أخرى يستطيع القيام بها، «أرفع القبعة للإمارات كلها ولجمال».