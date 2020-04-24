الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا مع بدء رمضان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بالنيابة، ستيفاني وليامز، أمس الخميس، أطراف النزاع فى ليبيا الى الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة وأن تقوم بوقف إطلاق النار مع بدء شهر رمضان، فيما دعت روسيا الى تعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا في أسرع وقت ممكن، في وقت كشف الجيش الوطني الليبي عن «صيد ثمين» أصبح في قبضته وكان يحارب في صفوف ميليشيات الوفاق ويعتبر «ذراع العشماوي»، وأحد أهم الإرهابيين الخطرين، كما نفى الجيش الوطني الليبي مزاعم استخدام غازات سامة في طرابلس.

وأشارت وليامز في مؤتمر صحفي عبر الفيديو أمس الخميس، مع الصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة فى جنيف، إلى أن المدنيين الليبيين يعيشون ظروفاً صعبة للغاية ما بين القتال المستمر الذي يؤدي الى نزوح السكان وبين فيروس كورونا الذي يهدد الجميع. وأضافت أن الاقتصاد الليبى خسر في الفترة الأخيرة ما يقرب من 4 مليارات دولار بسبب الانخفاض فى أسعار النفط في ذات الوقت الذي تواجه البلاد تفشي كورونا في وجود نظام صحي مدمر واقتصاد في وضع صعب ومؤسسات مقسمة وفساد يستشري. وأعربت القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن القلق البالغ من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تمارسها القوات (قوات حكومة الوفاق) التي استولت على ست مدن في الساحل الغربي لليبيا وأكدت أن هؤلاء يقومون بعمليات انتقامية وكذلك عمليات نهب للممتلكات وحرق لها. وأضافت أن البعثة الأممية لديها قلق بالغ كذلك من استمرار القصف العنيف والقتال على المناطق المحيطة بالعاصمة طرابلس.

ومن جانبها، أعربت الخارجية الروسية عن قلقها إزاء استمرار القتال في ليبيا، وشددت على أهمية تعيين مبعوث أممي جديد في أسرع وقت ممكن بغية تكثيف الجهود الدولية لتهدئة الوضع.

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من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، القبض على عنصر إرهابي شديد الخطورة يرجح انتماؤه لتنظيم القاعدة ويحارب في صفوف الميليشيات الإرهابية في طرابلس. وأوضح المسماري أن الإرهابي مصري الجنسية ويدعى محمد محمد السيد، وعرف باسمي محمد السنبختي وأبو خالد منير، وتم القبض عليه من قبل عناصر الاستخبارات في العاصمة طرابلس وتم ترحيله بنجاح إلى مدينة بنغازي. وأضاف أن الإرهابي المصري، وهو مساعد هشام عشماوي، وأحد أهم الإرهابيين الخطرين، وأنه قد شارك في تفجير كنائس في مصر. كما أشار بيان الجيش الليبي إلى أن الإرهابي المعتقل لديه شقيقان مسجونان في مصر على ذمة قضايا إرهاب.

ورفض الجيش الوطني الليبي الاتهامات الموجهة إليه باستخدام الغازات السامة، واصفاً إياها ب«أكاذيب استعملتها تركيا سابقا في سوريا للتغطية على تدخلها في القضايا العربية». وقال الجيش في بيان، أمس الخميس: «الغزاة الأتراك وعن طريق عملائهم الخونة في ما يعرف بحكومة السراج يبثون شائعات مفادها استخدام الجيش الوطني الليبي للغازات السامة في محور صلاح الدين».

وشدد البيان على أن «هذه الإشاعات الخبيثة» خير دليل على «بحث العصابات الإرهابية عن حجة لإقناع الرأي العام بتدخل القوات الجوية التركية بالطائرات المقاتلة، واستخدام الغازات السامة لاستهداف مواقع الجيش الوطني الليبي». وطالب البيان كل الأطراف المعنية بالأزمة الليبية والأمم المتحدة «بمراقبة ذلك عن كثب»، مؤكداً استعداد «الجيش» لتحقيق دولي. (وكالات)