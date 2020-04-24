دبي تواصل جهودها للحد من انتشـار «كوفيد 19» بإجراءات استباقية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظّم المكتب الإعلامي لحكومة دبي أمس (الخميس) بالتعاون مع تلفزيون دبي مؤتمراً صحفياً عن بعد عبر الاتصال المرئي أجاب فيه خليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وعمر بوشهاب، رئيس لجنة دبي للأمن الغذائي، عن أسئلة مجموعة من رؤساء تحرير الصحف المحلية والإعلاميين حول مستجدات الوضع في إمارة دبي فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والجهود التي تبذلها كافة الجهات المعنية في دبي للحد من انتشار هذه الجائحة العالمية.



وفي بداية المؤتمر الذي تم بثه على الهواء مباشرة على قنوات تلفزيون دبي، كما بثته قناة «دبي وان» مصحوباً بالترجمة الفورية إلى اللغة الإنجليزية، وأداره الإعلامي محمد سالم، أشاد خليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بالجهود المبذولة من قبل فرق إسعاف دبي في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع. لافتاً إلى أن المؤسسة طبقت في المقام الأول مبدأ حماية ووقاية كوادرها الإسعافية، ومن ثم رفع الطاقة الاستيعابية لعمل المؤسسة من 5 سيارات إسعاف إلى 26 سيارة مخصصة للتعامل مع المرضى المصابين بجائحة كورونا، وتحديد 130 سيارة إسعاف أخرى لتغطي مدينة دبي للتعامل مع الحالات العادية أو الحوادث أو مرضى القلب.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي أدير عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وجه الإعلامي في قناة سكاي نيوز عربية فيصل بن حريز، تساؤلاً لخليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف حول عدد الكوادر المسعفة التي أصيبت بفيروس كورونا المستجد كونهم الأكثر عرضة وقرباً للتعامل مع الإصابات المؤكدة، ولا سيما إذا أخدنا بعين الاعتبار مدى تضرر القطاع الطبي في العديد من الدول بسبب التعامل المباشر مع المصابين بالفيروس، وتأكيد مؤشرات منظمة الصحة العالمية بتضرر ما يقارب 10% من القطاع الصحي في بعض الدول بسبب إصابة كوادرها بالوباء، أوضح بن دراي أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تطبق إجراءات وقائية على أعلى مستوى لحماية كوادرها منذ بداية انتشار الوباء، كما تم تدريبهم للتعامل مع هذه الظروف، مشيراً إلى كوادر المؤسسة مزودين بكافة الأدوات والألبسة الوقائية التي تحميهم بدرجة عالية من العدوى، كما يمر كل مسعف بمراحل تعقيم مكررة مع كل مهمة يقوم بها، إضافة إلى أن المؤسسة خصصت سكناً خاصاً للمسعفين مزود بكافة الأدوات الوقائية بما فيها الممر الخاص بالتعقيم الذي تم ابتكاره لغرض وقاية كوادر المؤسسة وغيرها من الوسائل الخاصة بتأكيد حماية المسعفين بشكل دوري.

وحول عدد المسعفين الذين أصيبوا بالفيروس نتيجة لطبيعة مهامهم التي تتطلب وجودهم في الصفوف الأولى، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أن الكادر الإسعافي لإمارة دبي يبلغ 1200 مسعف أصيب منهم فقط 12 شخصاً، وتعافى منهم 5 مسعفين لله الحمد وهم موجودون الآن في الميدان يقومون بواجبهم من جديد، بينما يتم التعامل مع الحالات السبعة المتبقية وهي مستقرة بشكل كامل.

ووجه الإعلامي سامي الريامي، رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم» سؤالاً للمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، حول مدى حاجة المؤسسة للمتطوعين للعمل عن قرب مع الكوادر الطبية، وجاهزية المؤسسة لزيادة إعداد كوادرها في حال تطلب الأمر وجود إعداد إضافية منهم، قائلاً: إن المؤسسة مجهزة بكل الوسائل والخطط التي تعينها على ممارسة دورها بشكل استباقي وعلى الوجه الأكمل، وهي جاهزة لتحقيق هذه الهدف بأكثر من 280 سيارة إسعاف متنوعة، و1200 مسعف مدعومين بأسطول من السيارات المجهزة.

وأضاف: فيما يخص حاجة المؤسسة إلى المتطوعين، فإن المؤسسة وقعت اتفاقية تفاهم مع مؤسسة «وطني» الإمارات لتزويدها بالمتطوعين الإداريين خارج المؤسسة وداخلها، كما تتعاون المؤسسة مع العديد من الشركات الخاصة العاملة في دبي والتي تكفلت بتقديم مسعفين وسيارات إسعاف للمؤسسة، مؤكداً أن المؤسسة لديها جدول احتياط متكامل لعدد من المتطوعين المدربين للتعامل مع جائحة كورونا.

ورداً على سؤال للإعلامي عبدالحميد أحمد، رئيس تحرير صحيفة الجلف نيوز حول فاعلية استخدام الكبسولة الخاصة لنقل الحالات الحرجة للمصابين بالأمراض المعدية، ومنها حالات فيروس كورونا المستجد، متسائلاً إذا ما سيتم تدريب كوادر المؤسسة في المستقبل للتعامل مع مختلف حالات الأوبئة ومنها فيروس (كوفيد-19)، أكد خليفة بن دراي، أن الهدف الأساسي لاستخدام الكبسولة هو حماية الكادر الإسعافي التابع للمؤسسة ومنع نقل العدوى إليهم أثناء نقل المصاب إلى المستشفى، مؤكداً أن المؤسسة دشنت كبسولة واحدة حتى الآن وأثبت فعاليتها بشكل كبير وهي مزودة بأجهزة الأكسحين حال إغلاقها، وفتحات خاصة تتيح للمسعفين التعامل مع المريض من دون تلامس مباشر، مشيراً إلى أن الكبسولة مستخدمة في 17 دولة أوربية وحققت نجاحاً كبيراً على مستوى التعامل مع جائحة كورونا.

وفي سؤال وجهه محمد الحمادي، رئيس تحرير صحيفة الرؤية حول أصعب المواقف التي مرت على المسعفين للتعامل مع الحالات المصابة بالفيروس، وكيف تم التعامل معها، وضح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن دور الكادر الإسعافي يأتي في الخطوة الأولى وقبل المستشفى وبالتالي المسعفين هم خط الدفاع الأول، مؤكداً أنه من أصعب الحالات التي تتعامل معها المؤسسة هي الحالات المتأثرة في منطقة الرئتين وهي الأكثر خطورة في التعامل وتحتاج إلى عناية فائقة.

ورداً على سؤال للإعلامي فيصل بارود من وكالة أنباء الإمارات، وجهه للمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف حول التوقيت الذي ينبغي على الفرد الاتصال بإسعاف دبي، وإذا ما كانت الكوادر الإسعافية قادرة على تحديد درجة خطورة الحالة عن طريق الهاتف، قال: نحن ملتزمون بتطبيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالحفاظ على حياة الإنسان وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية وفق أعلى المعايير الدولية، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عندما قال: «الإنسان هو أمانة في رقبتنا، وجاي يفحص لازم ينفحص، واجبنا نؤكد سلامته وسلامة أهله»، مشيراً إلى أن إسعاف دبي تقدم كافة الفحوص المطلوبة لأي إنسان يشعر بالحاجة لذلك مهما كانت درجة الحالة التي يعانيها بدون أي تمييز.

كما وجه الإعلامي أحمد اليماحي من مؤسسة أبوظبي للإعلام، سؤالاً لخليفة بن دراي حول أكثر المناطق التي تشهد تزايداً في طلب خدمات الإسعاف في دبي، وقال بن دراي إنه لا توجد مناطق معينة تتركز فيها الإصابات، فالأرقام متفاوتة من منطقة لأخرى، وجميعها تحت رصد وجاهزية كوادرنا بما فيها المناطق البعيدة التابعة لدبي.



المخزون الاستراتيجي



وفي بداية كلمته خلال المؤتمر أكد عمر بوشهاب أن دولة الإمارات دائماً سبّاقة في تعزيز مفهوم الأمن الغذائي، وذلك انطلاقاً من أهمية هذا الملف الاستراتيجي، وبفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة التي وضعت ملف الأمن الغذائي في صدارة أولياتها، لضمان عدم التأثر بالتقلبات التي قد تطرأ على الأوضاع العالمية، ومن هنا أسست الدولة العديد من اللجان المعنية بهذا الملف ومنها لجنة دبي للأمن الغذائي، كما عملت مؤسسات الدولة المعنية على الاحتفاظ بمخزون استراتيجي طويل الأمد للسلع الغذائية الحيوية. وحول العروض الترويجية لبعض السلع والتي أطلقتها بعض الشركات خلال الفترة الحالية، قال بوشهاب إن هناك مواسم تمر بها الشركات التجارية وتعودت من فترة إلى أخرى طرح بعض العروض الترويجية لتقديم أسعار مقبولة للمستهلكين وفي متناول الجميع.

ورداً على سؤال من الإعلامي حمد الكعبي، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد، حول كيفية زيادة وعي المستهلكين وتوعيتهم حول ضرورة عدم الشراء المفرط للأغذية، والترشيد في استهلاك الغذاء، وتخفيض معدلات الهدر، خصوصاً مع حلول شهر رمضان المبارك والذي يشهد ارتفاعاً في استهلاك المواد الغذائية، قال بوشهاب إن مفهوم الأمن الغذائي يرتكز على ثلاثة أسس، وفرة السلع الغذائية، ووجودها في الأسواق بشكل دائم، وأن تكون في متناول المواطنين، ويتطلب تحقيق الأمن الغذائي وجود منظومة متكاملة تضم الحكومة، والقطاع الخاص، وأفراد المجتمع.

وفي سؤال للإعلامي مساعد الزياني من صحيفة الشرق الأوسط، حول تأثر حركة استيراد وتصدير المواد الغذائية حول العالم بسبب تفشّي فيروس كورونا، وكيفية تعامل الجهات المختصة مع توقف بعض الدول عن تصدير موادها الغذائية والزراعية، وهل هناك أسواق بديلة لتلبية طلب السوق المحلي في مثل هذه الحالات، قال رئيس لجنة دبي للأمن الغذائي إن الظروف الراهنة أثرت في حركة استيراد وتصدير المواد الغذائية، حول العالم، إلا أن أحد أهم ركائز عمل لجنة دبي للأمن الغذائي يتمحور حول خلق الحلول التي من شأنها ضمان عدم التأثر بالظروف المحيطة، واعتمدت لجنة دبي للأمن الغذائي على عدة مبادئ أهمها تنويع مصادر استيراد الغذاء، وفتح مجالات الشحن الجوي للحصول على كميات الأغذية المطلوبة، والبحث عن أسواق بديلة لمصادر الغذاء، استناداً إلى علاقاتنا الدولية المتميزة والراسخة، مثل فتح أسواق الاستيراد لبعض المنتجات الغذائية كاللحوم والمواشي الحية من جهات استيراد جديدة لتعويض توقف التصدير من جهات الاستيراد المعتادة.

وركزت الإعلامية منى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول لصحيفة البيان في سؤالها لرئيس لجنة دبي للأمن الغذائي على تقديم دبي لحوافز أو تسهيلات للتجار والمستوردين المسجّلين لديكم لتسريع إجراءات الجمارك أو إتمام المعاملات إلكترونياً، وكيفية متابعة اللجنة للمخزون الاستراتيجي من الأغذية، حيث قال بوشهاب: فيما يتعلق بالتجار والموردين، فقد قدمت دبي إعفاءات لموردي السلع الغذائية من إيجارات منصات عرض المنتجات والسلع الغذائية في منافذ البيع الكبرى بكلفة تقدر بنحو 47 مليون درهم ولمدة شهرين، كما وفرنا 58 مستودعاً مجانياً مبرداً وغير مبرد بمساحة إجمالية تبلغ قرابة مليون و400 ألف قدم مربعة، كما وفرت المستودعات لمنافذ البيع وموردي السلع الغذائية في دبي الجنوب ومطارات آل مكتوم، ومؤسسة وصل العقارية وجافزا.

ورداً على سؤال للإعلامي عبد الله المطوع من تلفزيون العربية، حول إذا ما كانت بعض منافذ البيع تواجه أية صعوبات في زيادة مخزونها الاستراتيجي من السلع، وهل يكفي المعروض خلال شهر رمضان خصوصاً بعض المواد التي يتم استهلاكها بشكل يومي، مثل الخضروات والفواكه، أجاب رئيس لجنة دبي للأمن الغذائي بأن المخزون الغذائي لدبي يكفي لتغطية احتياجات الإمارة لشهور عديدة ولا يوجد ما يستدعي القلق، واستجابةً لتداعيات الأزمة الحالية، شكّلنا لجنة الأمن الغذائي بهدف ضمان توفر وقدرة الوصول إلى الطعام بقيمة غذائية كافية لجميع المواطنين والمقيمين في إمارة دبي طوال فترة الطوارئ وما بعدها.

واستفسر الإعلامي مصطفى الزرعوني، رئيس تحرير صحيفة الخليج تايمز، في سؤاله عن كيفية نجاح دبي والإمارات في تجنّب نقص السلع أو ارتفاع أسعارها بشكل كبير خلال الفترة الحالية، ورد بوشهاب قائلاً: إن إمارة دبي ودولة الإمارات اتخذت العديد من الإجراءات الفعالة والمبادرات لتعزيز المخزون الوطني من الإمدادات الغذائية في الدولة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وأهم هذه الخطوات صدور قانون المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.