لبنان: الحراك الشعبي يستعد لتسيير تظاهرات شاملة ومنسقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

يترأس الرئيس ميشال عون، اليوم الجمعة، جلسة مجلس الوزراء؛ للبحث في مجموعة من البنود العادية، بعد أن يترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع؛‎ لمناقشة التطورات الأمنية، ‏والتوصية بتمديد إضافي لفترة التعبئة العامة؛‎ بسبب فيروس «كورونا» المستجد، في وقت عادت الاحتجاجات المطلبية إلى لبنان، ونفذ العسكريون المتقاعدون وقفة احتجاجية أمام مبنى مصرف لبنان فرع طرابلس، في وقت يستعد الحراك الشعبي لإطلاق موجة جديدة من التظاهرات الشاملة والمنسقة في مختلف المناطق اللبنانية.

وبالتزامن استعرض رئيس الحكومة حسان دياب مع السفير الفرنسي برونو فوشيه الخطة الاقتصادية الموعودة، وأكد الجانبان أهمية الدور الذي تقوم به الحكومة لناحية عملية الإصلاح، والإسراع في إنجاز خطة الإنقاذ المالية، ودور فرنسا في مساعدة لبنان خصوصاً عبر ترجمة مقررات مؤتمر «سيدر».

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من جهة أخرى، دعا رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، إلى عقد جلسة مشتركة للجان الإدارة والعدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات ولجنة حقوق الإنسان؛ لدراسة اقتراحات القوانين المتعلقة بالعفو العام؛ وذلك قبل ظهر يوم الأربعاء المقبل. نفذ العسكريون المتقاعدون وقفة رمزية أمام مبنى مصرف لبنان - فرع طرابلس؛ للمطالبة والضغط على المصارف لتنفيذ قرار حاكم مصرف لبنان بتجميد الحسم من الراتب لسداد القروض (الإسكان والشخصي)؛ بسبب الوضع الاقتصادي الراهن.

كما اعتصمت مجموعات ناشطة أمام وزارة الاتصالات في بيروت؛ لاسترداد القطاع إلى الدولة وعدم التجديد لشركتي ألفا وتاتش.

وفي هذا السياق يتوقع أن يطلق الحراك الشعبي موجة جديدة من التظاهرات السيارة، والاعتصامات على غرار المسيرات السيّارة التي تزامنت مع انعقاد الجلسة النيابية على مدار يومين؛ حيث يتم التحضير بين منسقيات الحراك ومجموعاته؛ لإطلاق هذه التحركات من جديد بزخم على أن تكون نوعيّة وشاملة وتطاول كل المناطق اللبنانية.