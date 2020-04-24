قبطان جوي إماراتي يقود جسراً لعمليات الشحن لتأمين احتياجات الوطن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:عدنان عكاشة

يؤدي قبطان جوي إماراتي دوراً خاصاً في عمليات نقل الأغذية والأدوية ومختلف البضائع والمستلزمات، من دول عدة في العالم إلى الإمارات، ومن الإمارات إلى عدد من دول هذا العالم، واضعاً نصب عينيه خدمة الوطن وأبنائه ومقيميه، ورد الجميل للدولة، في الظروف الحالية الحرجة عالمياً، فيما سبق له فقد لعب دوراً مشهوداً في قيادة طائرات «طيران الإمارات» في عمليات إجلاء الدبلوماسيين وبقية المواطنين الإماراتيين من حول العالم، ليستحق مكانه الحالي في الصفوف الأولى من «خط دفاعنا الأول». بلغ أقصى عدد ساعات عمل للقبطان الجوي والمدرب الإماراتي، ناصر حمدان ناصر الغافري، قائد «الإيرباص 380»، خلال الأزمة العالمية الحالية في مواجهة «كورونا» 18 ساعة عمل متواصلة، ولا تقل في بعض الأيام عن 10 ساعات، في حين أكمل إجمالاً، خلال مسيرته المهنية، 10 آلاف ساعة طيران في سماء العالم، مع خبرة تصل إلى 10 أعوام في قيادة عمليات الطيران والنقل والشحن الجوي.





سيرة ذاتية

الغافري، من دبي، يبلغ 42 عاماً، أب ورب أسرة، مكونة من زوجة وابنتين وولدين، قبطان ومُدرب طيارين في «طيران الإمارات. يعمل في مجموعة الإمارات منذ ما يقارب 16 عاماً.

الصفوف الأولى

الطيار المواطن قال ل«الخليج»: وظيفتنا كطيارين ميدانية من الطراز الأول، ولا يخفى أننا في الواجهة، وفي الصفوف الأولى خلال المرحلة الحساسة الراهنة، على غرار الطواقم الطبية والشرطة والقوى الأمنية والعسكرية والعاملين في البلديات ودوائر الأشغال وسواها من الجهات المختصة في مواجهة «كورونا المستجد».

والتفت الغافري إلى واحد من أكثر المشاهد الإنسانية والمهمات الوطنية، التي تكفلت بها أطقم«طيران الإمارات»، والمكونة من الطيارين والمساعدين والمضيفين والموظفين الأرضيين في مطارات دول عدة حول العالم، وتتعلق بإعادة زوجين مواطنين إلى أرض الوطن، بعد أن حاصرهما«كوفيد 19»في الباخرة السياحية المنكوبة بالفيروس، في سواحل أمريكا الجنوبية، وهي رحلة إنقاذ استمرت ما لا يقل عن 20 ساعة طيران، من دبي إلى لندن، ذاهباً وإياباً، مع احتساب ال«ترانزيت»في لندن،

«جميل الوطن»

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أوضح الغافري: في الآونة الأخيرة، وقبل إجراءات منع السفر، كنا نطير بشكل اعتيادي، لأن هذا واجب وطني، نرد به جزءاً من الجميل إلى الدولة، التي قدمت لنا الكثير، على مدار أعوام طويلة، فيما الأوامر حينها لم تصدر بوقف عمليات الطيران المدني التقليدي.

تحولات المرحلة

وأضاف: بعد ذلك، طُلب منا إيقاف عمليات نقل المسافرين، لتقتصر الرحلات الجوية على إجلاء الدبلوماسيين والمواطنين العالقين في الخارج، في دول عديدة، لنتحول خلال هذه المرحلة الراهنة إلى التركيز على عمليات النقل الجوي، عبر استيراد المواد الاستهلاكية والبضائع، لضمان وصولها للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، أولاً، ثم إيصالها للدول الأخرى، ثانياً، الأمر، الذي عززته منظومة النقل الجوي وشبكته الوطنية الواسعة والممتدة حول العالم.

عالم مبهر ومعقد

الكلمة، التي يوجهها القبطان الغافري، تنبثق من رسالة القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وهي أننا في عالم مبهِر ومعقد، وهناك الكثير من الأزمات المركبة، لذا يجب أن نضع خططًا للاستعداد للمخاطر والتفكير فيما وراء وباء«كوفيد 19»، عبر تحويل التحدي إلى فرصة، وتحويل الفرصة إلى مكسب، وتحويل المكسب إلى فوز.

أكاديمياً وعلمياً

الطيار الغافري حاصل على بكالوريوس في الهندسة من جامعة ليويس بالمملكة المتحدة، عام 1998، وبكالوريوس إدارة الطيران من جامعة كوفنتري، في بريطانيا أيضاً، 2010، وشهادة بكالوريوس ثالثة في علوم الطيران، من جامعة الإمارات للطيران، 2013.