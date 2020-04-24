شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان والسيسي يبحثان هاتفياً التعاون وقضايا إقليمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365”
تلقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان اتصالاً هاتفياً، أمس الخميس، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والذي هنأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً للسودان وشعبه الشقيق كل تقدم واستقرار.
وتطرق الرئيسان خلال الاتصال، لقضايا التعاون الثنائي بين البلدين، والتشاور وتبادل وجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية.
من جهة أخرى، قرر تحالف قوى نداء السودان، تشكيل لجنتين لتطوير وتبني رؤية وخطوات واضحة لعملية الإصلاح التنظيمي والسياسي داخل «الحرية والتغيير» و«نداء السودان».
وقال التحالف في تصريح صحفي، إنه في ظل دعوات كثيرة لضرورة وحدة قوى الثورة، وضرورة الإصلاح السياسي والتنظيمي لقوى الحرية والتغيير، دعا الأمين العام لنداء السودان مني أركو مناوي لالتئام اجتماع لقوى النداء بالخرطوم، تم خلاله تشكيل لجنتين واحدة لتطوير وتبني رؤية وخطوات واضحة لعملية الإصلاح التنظيمي والسياسي داخل الحرية والتغيير، والثانية لقوى نداء السودان برئاسة نائبي الأمين العام كمال إسماعيل ومريم الصادق المهدي.
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