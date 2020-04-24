إصابات جنوب آسيا تتجاوز 37 ألفاً.. والهند الأكثر تضرراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات رسمية، أمس الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب آسيا تجاوز 37 ألفاً، أكثر من نصفها في الهند، فيما يُعقد مهمة الحكومات التي تتطلع إلى تخفيف إجراءات العزل العام التي دمرت سبل عيش الملايين. وسعت السلطات الهندية هذا الأسبوع لتخفيف العزل العام المفروض منذ 40 يوماً على سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة بأن سمحت باستئناف أنشطة المزارع والمصانع في المناطق الريفية الأقل تأثراً بالوباء. لكنها سجلت الأربعاء أكثر من 1400 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 21392.

وفي باكستان، التي تبلغ الإصابات فيها نحو نصف عدد الحالات في الهند، قالت وزيرة الإعلام إن نتائج فحص أجري لرئيس الوزراء عمران خان جاءت سلبية. وأجري الاختبار لرئيس الوزراء بعدما اجتمع الأسبوع الماضي مع رئيس منظمة خيرية كبيرة في البلاد ثبت لاحقاً أنه مصاب بالفيروس. وقالت وزيرة الإعلام فردوس عشق أوان «يسعدني أن أعلن أن نتائج فحصه جاءت سلبية». غير أن القلق يتزايد بعد سماح باكستان، استجابة لمناشدات جماعات دينية، السماح بصلاة الجماعة في المساجد خلال شهر رمضان برغم تحذيرات الخبراء من أن هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة انتشار الفيروس.

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وحتى الآن شهد جنوب آسيا، عدداً من الإصابات أقل منه في دول غنية مثل بريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة. غير أن ذلك ربما يرجع إلى انخفاض معدل الفحوص.

وسجلت الصين عشر إصابات جديدة، نزولاً من 30 حالة كانت قد سجلتها قبل يوم، وذلك مع انخفاض عدد الحالات الوافدة والتي تعكس الإصابات بين مسافرين قدموا من الخارج. وقالت اللجنة الصحية إن هناك ست حالات وافدة من بين الإصابات المؤكدة الجديدة انخفاضاً من 23 حالة في اليوم السابق. وقالت يوريكو كويكي حاكمة العاصمة اليابانية طوكيو إن حكومتها ستتبادل مقاطع فيديو مسلية، ومن ضمنها مقاطع للخبيرة في ترتيب الخزائن والمنزل لإبقاء سكان طوكيو مستمتعين في المنزل خلال عطلة «الأسبوع الذهبي» المقبلة. وأضافت «أعتقد أن هناك أشخاصاً يريدون القيام بهذا الأمر خلال العطلات».

وتابعت كويكي «بمساعدة الخبيرة ماري كوندوكونماري سنحمل مقاطع فيديو تعلمنا فيها أسرار الترتيب»، وأوضحت أن فيديوهات ترفيهية أخرى ستكون متاحة للأشخاص الذين لا يرغبون في تمضية عطلتهم في ترتيب خزائنهم. وتخضع اليابان لحالة طوارئ على مستوى البلاد مع حض الناس على الامتناع عن التنقل من المدن إلى مسقط رأسهم خلال عطلة الأسبوع الذهبي التي تبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر. وسجلت اليابان 12 ألف إصابة من بينها حوالى 290 حالة وفاة إلى حد الآن. (وكالات)