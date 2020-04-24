«تطوير قطاع الطيران بأبوظبي» تتابع خطط مواجهة «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة تطوير قطاع الطيران في إمارة أبوظبي، أمس الخميس، اجتماعاً عن بعد بتقنية الاتصال المرئي لاستعراض آليات تعامل قطاع الطيران واستجابته لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».



وتلعب اللجنة التي يترأسها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس لجنة تطوير قطاع الطيران في إمارة أبوظبي، دوراً أساسياً في تطوير الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطيران في أبوظبي، واستراتيجيات الاستجابة لفيروس «كوفيد-19».

وأظهرت الخطط التي تم تنفيذها مدى تكيف قطاع الطيران لدعم خطط الحكومة من خلال المبادرات التي تضمنت فتح طرق الشحن لتوفير الغذاء والدواء، وتحويل طائرات الركاب إلى طائرات صغيرة للشحن، وإعادة المواطنين الإماراتيين إلى وطنهم، وإعادة المقيمين الأجانب إلى بلدانهم حول العالم.

ولضمان الأمن الغذائي والصحة العامة، عززت الاتحاد للشحن من تدفق الإمدادات الأساسية إلى دولة الإمارات لضمان استمرار الواردات الطازجة بما في ذلك اللحوم والأسماك والمأكولات البحرية والفواكه والخضراوات، إضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية.

واتخذ مطار أبوظبي الدولي، مجموعة من الإجراءات الاحترازية بما في ذلك الكشف الحراري عند مداخل الركاب والموظفين، وإجراء فحوص للكشف عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» للمسافرين والموظفين، إلى جانب تنفيذ عمليات تعقيم مستمرة لمساحات العمل والمناطق المشتركة، إضافة إلى تطبيق المبادئ التوجيهية للتباعد الجسدي في جميع أنحاء المطار.

وستقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية على تقييم الظروف والفرص الحالية والمستقبلية، وطرق التعامل معها واستكشاف التوجهات الجديدة والوسائل المبتكرة التي سيسهم تطبيقها في تنمية صناعة الطيران بأبوظبي.

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي: «يعد قطاع الطيران أحد المساهمين الرئيسيين في النمو الاقتصادي والاستقرار على مستوى العالم، وينطبق هذا الأمر على دولة الإمارات. وفي ظل التحديات الراهنة، من الضروري أن تعمل الجهات المختصة، شركة أبوظبي للمطارات والاتحاد للطيران بشكل متجانس للاستجابة لتأثير فيروس كورونا المستجد على الدولة وصناعة الطيران بشكل عام».

من جانبه، قال الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات: «بدأت الجهات المختصة في البلدان التي لا تزال تشغل رحلات طيران بتطبيق القواعد واللوائح الجديدة للمسافرين في المطارات. وبالتعاون مع اللجنة، نعمل على تنفيذ تدابير مماثلة لضمان سلامة جميع المسافرين بمجرد السماح لنا باستئناف العمليات».

وقال محمد مبارك بن فاضل المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران: «بصفتنا الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وحلقة وصل أساسية بين الشرق والغرب، تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة في الحفاظ على سلامة طرق الشحن واستمرارية تشغيلها لنقل البضائع الأساسية مثل المواد القابلة للتلف والأدوية والمستلزمات الطبية، وقد استخدمنا أيضاً، حيثما أمكن ذلك، الرحلات الجوية الخاصة لإعادة المقيمين الأجانب في الإمارات إلى بلدانهم، وحتى الآن، قمنا بإعادة نحو 600 مواطن إماراتي إلى الدولة، كما دعمنا جهود المساعدات الإنسانية الدولية التي قدمتها دولة الإمارات لأكثر من 24 دولة حول العالم». (وام)