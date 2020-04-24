«خيرك يفرق في رمضان».. حملة عالمية لإنقاذ النازحين من الوباء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ميرفت الخطيب

بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، حملة عالمية لجمع التبرعات بعنوان: «خيرك يفرق في رمضان» بهدف المساعدة على جمع الأموال اللازمة للاجئين والنازحين داخلياً من الفئات الأشد ضعفاً. وتهدف الحملة الرمضانية العالمية إلى جمع مبالغ إضافية لتوفير الدعم الحيوي كالمأوى والغذاء والمياه الصالحة للشرب والمساعدة النقدية للاجئين والنازحين من الفئات الأكثر ضعفاً، من ضمنهم الأيتام والنساء المعيلات لأسرهن، وكبار السن في كل من سوريا واليمن والعراق واللاجئين الماليين في موريتانيا، إضافة إلى اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش.

وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: «يأتي شهر رمضان المبارك هذا العام في وقت يرزح فيه العالم تحت وطأة كبيرة من المعاناة. لكن بفضل ما يتميز به جوهر شهر رمضان، يمكن للكثيرين أن يجدوا العزاء والأمل. ويجد كل فرد منا نفسه ضعيفاً في مواجهة هذا الوباء - لكن اللاجئين، والنازحين داخلياً والمجتمعات الفقيرة المستضيفة لهم يعتبرون من بين أكثر الفئات عرضة للخطر. وفي وقت باتت فيه إنسانيتنا الجماعية على المحك، فإنهم في أمس الحاجة إلى المساعدة والدعم المنقذ للحياة». وهناك حاجة ماسة وعاجلة هذا العام للمساهمات، وذلك من أجل تفادي انزلاق المزيد من وأضاف، أن الأشخاص في المزيد من الفقر في ظل الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا.

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ويحتفي الملايين من الأشخاص، الذين فروا من الحروب والعنف للانضمام إلى غيرهم حول العالم، بقدوم بشهر رمضان المبارك، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها أزمة فيروس كورونا. وكثيراً ما يكون اللاجئون والنازحون داخلياً من بين أكثر أفراد المجتمع تهميشاً وضعفاً، وهم معرضون للخطر بشكل خاص خلال فترة هذا الوباء. وغالباً ما يعاني هؤلاء، إلى جانب المجتمعات المحلية التي تستضيفهم، محدودية الوصول إلى مصادر المياه والمواد والنظم الصحية، ويصارعون من أجل البقاء في ظل موارد اجتماعية واقتصادية شحيحة. وسوف يستقبل الكثير من أولئك الأشخاص شهر رمضان هذا العام، دونما يقين من وجود طعام على الطاولة عند حلول موعد الإفطار.

وفي هذا العام، وبينما يحارب العالم وباءً يجبر الملايين على الانعزال والتباعد الاجتماعي، فسوف يتعين على التقاليد المتوارثة لشهر رمضان التكيف مع التدابير الهادفة لحماية الصحة العامة. ويواجه ملايين اللاجئين والنازحين داخلياً ممن يشهدون شهر رمضان هذا العام واقعاً صعباً، حيث يصارع معظم اللاجئين من أجل تدبر أمورهم المعيشية، معتمدين على فرص العمل العابرة والتي تلاشت الآن، حيث تؤدي القيود المفروضة على الحركة وغيرها من تدابير الصحة العامة إلى تراجع في الاقتصاد العالمي. وقد نزح الكثير منهم لسنوات، وهم الآن مثقلون بالديون ويضطرون للاستغناء عن بعض وجباتهم، أو اللجوء إلى عمل الأطفال أو الزواج القسري.