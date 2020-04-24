يموت بـ«كورونا» بعد قرن من وفاة توأمه بالإنفلونزا الإسبانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي أحد المحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية عن عمر 100 سنة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد قرن على وفاة شقيقه التوأم بالإنفلونزا الإسبانية، التي انتشرت بين عامي 1918 و1919، وفق ما أوردت وسائل إعلام أمريكية.

وشارك الأمريكي فيليب في معركة «إيو جيما»، وساعد في عمليات المسح الجوي بعد إلقاء القنبلتين النوويتين على هيروشيما، وناجازاكي، اليابانيتين.

ولد فيليب، وتوأمه، صمويل في ديسمبر/ كانون الأول 1919 وتوفي الأخير إثر إصابته بالإنفلونزا الإسبانية، بعد فترة قصيرة من ولادتهما، على ما نقلت صحيفة «لون آيلاند»، عن عائلتهما.

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وقال حفيده وارن زيسمان، إن فيليب كان يخشى حدوث جائحة أخرى خلال حياته.

وتابع، أن فيليب عانى أعراض فيروس كورونا، مثل السعال، قبل وفاته في 17 إبريل/نيسان، وأدرك أنه قد يكون مصاباً به.

وقال زيسمان «كان يتحدث عن شقيقه كثيراً خلال أيامه الأخيرة»، وفق موقع صحيفة «نيوزداي». وتسببت الإنفلونزا الإسبانية، وهي أكثر الأوبئة فتكاً في التاريخ الحديث، في وفاة ما يقدر بنحو 50 مليون شخص بعدما أصابت نحو 500 مليون من سكان العالم.