شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الملحن ناظم نعيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي توفي الملحن العراقي ناظم نعيم عن عمر تجاوز ال 88 عاماً في ولاية ميشيجان الأمريكية، بعد معاناة مع مرض عضال. Advertisements ويعد الراحل من رواد الملحنين الذين أسسوا الغناء العراقي منذ خمسينات القرن الماضي. وقدَّم نعيم الكثير من الألحان لكبار المطربين العراقيين من أبرزهم ناظم الغزالي، ومائدة نزهت، وعفيفة إسكندر وفؤاد سالم وغيرهم. وتمتاز ألحانه بتركيزها على المقام العراقي المعاصر أو بالطريقة البغدادية الأصيلة.

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