تضارب في مواقف الكتل العراقية بعد عرض تشكيلة الكاظمي الوزارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

عرض رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي تشكيلته الوزارية على القوى السياسية «الشيعية» في الاجتماع الذي عقد بينه وبين تلك الكتل في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، فيما تضاربت آراء الكتل السياسية، بين الترحيب والرفض والتشكيك، وحذرت جهات أخرى الكاظمي من الوقوع في ذات المطب الذي وقع فيه المكلف السابق محمد توفيق علاوي، في حين رجحت بعض الجهات عرض الحكومة على البرلمان الأسبوع المقبل.

وذكر مصدر مطلع، أن «الكاظمي عرض التشكيلة الوزارية على القوى (الشيعية) التي رشحته إلى منصب رئيس الوزراء»، مبيناً أن «الأخيرة طلبت منه منحها 48 ساعة لدراسة الأسماء الموجودة في التشكيلة الوزارية ومن ثم تعطيه الرد والملاحظات لاحقاً». وأضاف المصدر، أنه «تم تقديم أسماء أغلب الوزارات باستثناء الصناعة والهجرة والرياضة والشباب والدفاع والداخلية والعدل».

ونشرت وثيقة تبين أسماء المرشحين لأغلب الوزارات في حكومة الكاظمي وهم: «للمالية فؤاد حسين، وللعدل خالد شواني، وللبلديات ريزان محمد، وللنفط جبار لعيبي، وللتخطيط خالد بتال، وللخارجية حارث حسن، وللتعليم العالي والبحث العلمي إبراهيم بحر العلوم، وللتربية مزاحم الخياط وفلاح محمود أحمد، وللنقل علاء محمود حسين، وللزراعة محمد شياع السوداني، وللتجارة ماهر حماد، وللعمل كاظم السهلاني، وللثقافة هشام صالح داود، وللموارد المائية جاسم محمد الأسدي».

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ويتضح من خلال أسماء الوزراء المرشحين لحكومة الكاظمي، أنها حكومة محاصصة بامتياز، لأن أغلب المرشحين ينتمون إلى الكتل السياسية، وبعضهم تم ترشيحه لرئاسة الحكومة الجديدة قبل تكليف الكاظمي مثل إبراهيم بحر العلوم، ومحمد شياع السوداني، في حين رشحت القوى الكردية شخصيات سياسية معروفة، بينما بقيت الوزارات الحساسة مثل الدفاع والداخلية شاغرة كالعادة بسبب عدم الاتفاق على الشخصيات المرشحة لشغل منصب الوزير في هاتين الوزارتين السياديتين.

من جهة أخرى، أكد نائب رئيس البرلمان العراقي بشير الحداد، أن تحديد جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي مرهون بوصول أسماء التشكيلة الوزارية للبرلمان، مشيراً إلى أن «عدم توافق الكتل السياسية أخّر حسم التشكيلة الوزارية». ورجح النائب عن كتلة «صادقون» فاضل الفتلاوي عقد جلسة التصويت على حكومة الكاظمي الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع المقبل.

وكشف مصدر سياسي عراقي، عن اتساع المعارضة لحكومة الكاظمي بعد عرض التشكيلة الوزارية. وقال إن «الكاظمي لم يتمكن من الحصول على دعم كامل من الكتل السياسية خلال اجتماعه معها، ما اضطره إلى استئناف حواراته مع المعترضين الذين بدأت جبهتهم بالتوسع بعد عرض التشكيلة الوزارية»، مشيرةً إلى أن «الأمور لم تعد ميسَّرة أمام الكاظمي الذي جاء بأسماء مرضية لبعض القوى، إلا أنها لم تكن كذلك بالنسبة إلى تحالفات أخرى».

وأعرب القيادي في تيار الحكمة صلاح العرباوي، عن أسفه للكابينة الوزارية التي تم عرضها أمس، وقال في تغريدة له على موقع «تويتر»: «للأسف، التشكيلة المقترحة إن صحّت مخيبة للآمال، مع احترامنا لبعض الأسماء فيها». وحذر رئيس كتلة «بابليون» في البرلمان العراقي، النائب أسوان الكلداني، الكاظمي بأنه سيواجه نفس مصير المكلف الأسبق محمد توفيق علاوي، متهماً إياه ب«التعامل بازدواجية» مع الكتل السياسية.