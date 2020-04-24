العاهل السعودي: نأمل أن تكون في رمضان بشارات الأمل

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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الرياض: قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على تويتر: نأمل أن تكون في رمضان بشارات الأمل والسلام لشعبنا وشعوب العالم.

وأكد الملك سلمان في وقت سابق من مساء اليوم ، خلال كلمة بمناسبة شهر رمضان، ألقاها وزير الإعلام المكلف وقال فيها: "نعيش ظرفا بالغا أثر على البشرية كافة مع دخول شهر رمضان".

وشكر الملك سلمان "المرابطين والممارسين الصحيين ومنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية"، مشيرا إلى اعتزازه "بما اتخذته المملكة من إجراءات احترازية للحد من انتشار كورونا".

وتابع الملك سلمان كلمته "حريصون على خدمة المواطن والمقيم والمحافظة على سلامة الإنسان".

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