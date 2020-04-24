شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: وفاة مواطن فى إسطنبول وتحقيق فورى لمعرفة الملابسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، تلقيها بألم بالغ من قنصليتها العامة في مدينة إسطنبول التركية، نبأ وفاة المواطن الكويتي أنور محمد خميس الغريب مساء الخميس في مطار إسطنبول.

وبحسب "أ ش أ"؛ قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية - في بيان صحفي - إن المواطن الكويتي المتوفي، ذهب إلى مطار إسطنبول، ولم يكن مدرجا على أي من قوائم طائرات عودة المواطنين المقررة اليوم؛ حيث كان من المقرر أن يغادر وأسرته على متن إحدى الطائرات المقررة يوم الجمعة.

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