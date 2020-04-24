شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية والإمارات تمددان عام الحوار الثقافى الكورى الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري الجنوبي بارك يانج-وو ، الخميس، مع وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية نورة بنت محمد الكعبي على تمديد "عام الحوار الثقافي الكوري الإماراتي 2020" إلى العام المقبل، نظرا لأن الدولتين تواجهان تعطل انطلاق الفعاليات ذات الصلة بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وبحسب "أ ش أ"، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد الخميس، بين الجانبين عبر تقنية الاتصال بالفيديو، وفقا لما أوردته وكالة انباء (يونهاب) الكورية الجنوبية؛ووفقا لما ذكرته وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية الجنوبية، فإن الجانبين قررا تأجيل مهرجان أبوظبي لموسيقى الكي-بوب الكورية المقرر انطلاقه في النصف الأول من العام الجاري، إلى شهر نوفمبر القادم.