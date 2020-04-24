كورونا..تخفيف إجراءات الحظر بالجزائر وليبيا بمناسبة رمضان

ليبيا، الجزائر/ وليد عبد الله، عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

أعلنت الجزائر وليبيا، مساء الخميس، تخفيف إجراءات الحظر الوقاية من فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

ففي الجزائر، أعلنت الحكومة، في بيان، تخفيف تدابير الحجر الصحي في 10 ولايات اعتبارا من الجمعة، الذي يوافق أول أيام شهر رمضان المبارك بالبلاد.

وأوضحت أن القرار يشمل تطبيق حظر تجوال جزئي في ولاية البليدة، بؤرة وباء كورونا في البلاد، بدلا من حظر التجوال الشامل المفروض في الولاية منذ 23 مارس/آذار الماضي.

ويبدأ حظر التجوال في البليدة من الساعة 14.00 ويستمر حتى الـ7.00، بحسب القرار الجديد.

كما قررت الحكومة تقليص ساعات حظر التجوال في 9 ولايات أخرى، إلى 13 ساعة بدلا من 16 ساعة.

وتسري هذه الإجراءات في ولايات الجزائر العاصمة، ووهران وتلمسان (غرب) وتيبازة وعين الدفلى وتيزي وزو وبجاية والمدية (وسط)، وسطيف (شرق).



وأشارت الحكومة الجزائرية إلى أن إجراءات تخفيف حظر التجوال لن تشمل بقية ولايات البلاد.

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وحتى مساء الخميس، سجلت الجزائر 3007 إصابات بفيروس كورونا من ضمنها 407 حالات وفاة.

في ليبيا، قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، مساء الخميس، تخفيف حظر التجوال الشامل في مناطق سيطرته اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وأوضح المجلس، في بيان، أن ساعات الحظر ستبدأ من الساعة السادسة مساء (16:00 ت.غ) وحتى الساعة السادسة صباحا (4:00 ت.غ)، مع السماح باستخدام المركبات خلال ساعات التجوال.

وتضمن القرار، استمرار الإغلاق الكامل للمحال التجارية الكبيرة، ومواصلة العمل بالمؤسسات الإدارية بنسبة 10 بالمائة.

كما ستسمح الحكومة الليبية بفتح البنوك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا.

وحتى الخميس، سجلت ليبيا 60 إصابة بفيروس كورونا منها حالة وفاة واحدة، بحسب بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض(حكومي).

وحتى ليل الخميس، أصاب فيروس كورونا أكثر من مليونين و712 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 190 ألفا، وتعافى أكثر من 744 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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