شيخ الأزهر: صوم رمضان قطعي الثبوت ولا علاقة له بكورونا

إسطنبول/ الخليج 365

قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، الخميس، إن وجوب صوم رمضان قطعي الثبوت، ولا علاقة بين الصوم والإصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك في كلمة متلفزة ألقاها الطيب، مساء الخميس، للأمة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان المعظم، الذي يحل في مصر الجمعة.

وأوضح الطيب: "وجوب صوم رمضان ثابت بنص قطعي، معلوم من الدين بالضرورة (..) ولا عبرة بما يشيعه بعض الناس من أن الصوم يضعف مناعة الإنسان، ويعرضه للإصابة بفيروس كورونا".

وتابع: "هذه دعوات متهافتة لا أساس لها عند ممثلي منظمة الصحة العالمية، وقد عقدوا اجتماعًا خاصا لمناقشة هذا الأمر في الأزهر الشريف، وانتهوا إلى أنه لا علاقة بين الإصابة بمرض كورونا وصوم رمضان".

وأوصى الطيب، المسلمين قائلًا: "حافظوا على الصلوات المفروضة وسنة التراويح في منازلِكم، وصلوا جماعة مع أبنائكم وزوجاتكم، واستغلوا الوقت في العبادة وتلاوة القرآن".

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وتابع شيخ الأزهر: "نستقبل رمضان هذا العام في أجواء عصيبة على البشرية جمعاء، والله يشهد على ما في قلوبنا نحن المسلمينَ من ألم وحزن جراء تعليق الصلوات بالمساجد".

واختتم الطيب بقوله: "الفقراء أمانة في أعناقكم، فكونوا لهم عونًا وسندًا ولا تمنعوهم من فضل الله الذي آتاكم، فأكرموهم وابذلوا لهم العطاء".

وقررت عدة دول إسلامية إغلاق المساجد ودور العبادة كافة وتعليق الصلاة بشكل مؤقت، في إطار إجراءات مواجهة كورونا.

وحتى مساء الخميس، أصاب فيروس كورونا أكثر من مليونين و701 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 189 ألفا، وتعافى أكثر من 742 ألفا، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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