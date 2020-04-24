إمام و4 مصلين.. أكبر مساجد الدوحة يحيي أول صلاة تراويح

الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365

شهد مسجد "الأمام محمد بن عبد الوهاب" في الدوحة، أكبر مساجد قطر، صلاة أول يوم تراويح بحضور الإمام وخلفه 4 مصلين فقط.



يأتي ذلك في إطار الاجراءات الاحترازية من وباء "كورونا".

ونقل "تلفزيون قطر" الرسمي، الصلاة بشكل مباشر؛ حيث شارك فيها الإمام و4 من موظفي المسجد، عمالا ومؤذنين، إحياء لأكثر شعائر رمضان رواجا.

والأربعاء، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إقامة صلاة تراويح شهر رمضان، وخطبة الجمعة، بشكل محدود في مسجد "الأمام محمد بن عبد الوهاب".



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وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه "تم اعتماد هذا الإجراء لبث الطمأنينة في المجتمع، والصلوات ستُنْقَل للجمهور عبر قنوات التلفزيون والإذاعة، مع التأكيد على أنه لا يجوز الاقتداء بالإمام في الصلاة المنقولة عبر وسائط الاتصال".

ومثل دول أخرى، أعلنت قطر تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد ضمن إجراءات مكافحة "كورونا".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 623 إصابة جديدة بكورونا، فيما تعافى 61 مريضا.

وأفادت الوزارة، في بيان اطلعت الخليج 365 على نسخة منه، بارتفاع إجمالي الإصابات إلى 7764، بينها 10 وفيات، و750 متعافيا.

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