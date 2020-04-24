فلسطين.. هنية وعباس يبحثان "التطورات السياسية" وكورونا

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

بحث إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التطورات السياسية ومواجهة فيروس كورونا.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية الخميس، مع الرئيس الفلسطيني، بحسب بيان صدر عن حركة "حماس" وصل الخليج 365 نسخة منه.

وبحسب البيان، بحث الجانبان التطورات السياسية، وخاصة في ظل تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي تعتزم تطبيق "صفقة القرن" الأمريكية، وضم أراضي الضفة الغربية.



كما استعرضا التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا وتداعياته وانعكاساته على مختلف المستويات والإجراءات المتبعة من أجل حماية الشعب ووقايته، وعلاج المصابين بالفيروس.

وفي وقت سابق الخميس، قالت وزارة الصحة إن عدد المصابين في الضفة الغربية (دون مدينة القدس الشرقية)، ارتفع إلى 336، بينهم 17 في قطاع غزة.

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وقال هنية وفق البيان "إننا كشعب فلسطيني نقف جبهة موحدة في مواجهة هذه المخططات، والعمل على إفشالها، وعدم قبول أي مشاريع أو خطط تمس حقوقنا الثابتة".

ووقّع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، زعيم حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف "أزرق- أبيض"، بيني غانتس، الإثنين، اتفاقًا لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما على رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولًا لمدة 18 شهرًا.



ويقضي الاتفاق أيضًا بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مطلع يوليو/ تموز المقبل.



وتفيد تقديرات فلسطينية بأن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وفقا لما جاء بـ"صفقة القرن".



ويحذر الفلسطينيون من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين (فلسطين وإسرائيل) من أساسها.



والأربعاء قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تصريح صحفي إن بلاده تعتبر ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة هو "قرار يعود إلى إسرائيل".

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