“حنان القحطاني” تجري عملية وتتكلل بالنجاح

اجرت الفنانة التشكيلية والقائده لشركة حراسات امنية بمنطقة عسير “حنان القحطاني” عملية جراحيه خطره قبل عدة ايام تكللت ولله الحمد بالنجاح.

الجدير ذكره ان الزميله كانت تعمل اعلاميه متعاونه مع صحيفة الخليج الالكترونيه

اسرة صحيفه الخليج تتقدم باجمل التهاني للزميله على سلامتها ونجاح عمليتها , تهنئها بحلول شهر رمضان المبارك ؛ وتتمنى لها الشفاء العاجل باذن الله . انشر الخبر :

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