تركيا: أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا.. والوفيات تصل إلى 2491 حالة

ارتفع عدد الاصابات بكوفيد-19 في تركيا الخميس إلى 101790، وفق ما أفاد وزير الصحة. وقال فخر الدين قوجة على تويتر إنه تم تسجيل 115 وفاة و3116 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة. بذلك، بلغ إجمالي الوفيات في تركيا 2491.

وبدأ الخميس تطبيق إغلاق لأربعة أيام في 31 مدينة رئيسية، بما فيها أنقرة وإسطنبول، سيستمر حتى منتصف ليل الأحد في محاولة لكبح انتشار الفيروس.

وسبق أن اتخذت الحكومة حزمة تدابير من بينها إغلاق المدارس والجامعات، ومنع التجمعات وغلق الفضاءات العامة على غرار المطاعم.

وأمس الأربعاء، أعلنت الجمعية الطبية التركية التي تمثل 80 بالمئة من الأطباء في البلاد، عن إصابة نحو 3500 عامل في المجال الصحيّ ووفاة 24 منهم.