شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة تراويح أولى ليالي رمضان بالمسجد النبوي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أقيمت في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، مساء أمس الخميس، أول صلاة تراويح في أول ليلة من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ ، بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأم المصلين في صلاة التراويح أول ليالي رمضان من المسجد النبوي الشريف الشيخ عبدالمحسن القاسم والشيخ صلاح البدير.

ووفرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كامل العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع في المسجد ومرافقه بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة.

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كما قامت الوكالة بتكثيف أعمال التنظيف والتطهير بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة بالإضافة إلى كاميرات حرارية كاشفة لدرجات الحرارة للأشخاص أثناء الدخول للمسجد والتي تعمل بدقة عالية على بعد بلا توقف.