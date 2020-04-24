شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى: أصدرت تعليمات لمراجعة الحجر الصحى تماشيا مع وضع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأشار إلى أنه سيجرى اتخاذ إجراءات قريبة لصالح التلاميذ في جميع مراحل التعليم، ودعا أولياء الأمور إلى عدم القلق على أبنائهم. وقال تبون "أنحنى بخشوع أمام أرواح ضحايا هذا الوباء وأتضرع إلى العليّ القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، مجددا التعازي لعائلاتهم".



وتابع: "أجدد لكم في هذه الليلة المباركة ندائي لمزيد من التآزر وأعلى درجات الانضباط والصبر، وأحث مرة أخرى المخالفين لقواعد الوقاية، بالكف عن السلوك الخاطئ الذي يتسبب في تمديد الحجر"، مؤكدا أن الهبة الوطنية للشعب الجزائري في المراحل الحاسمة تمنح فرصة لتحويل المعاناة إلى محفز، لانطلاقة جديدة، مقدما التهنئة للجزائريين في الداخل والخارج بمناسبة شهر رمضان المبارك.