دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تعلن رسمياً عن سلسلة هواتف nova 7 بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت هواوي النقاب عن سلسلة هواتف nova 7 التي تشمل كلاً من هواتف nova 7 Pro، وnova 7 وأيضاً هاتف nova 7 SE، والتي تتميز بدعم الإتصال بشبكات 5G.

انطلقت هواتف nova 7 رسمياً اليوم بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بقدرة 64 ميجا بيكسل، مع بطارية بقدرة 4000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 40W.

هاتف nova 7 Pro

يتميز هاتف nova 7 Pro 5G بشاشة OLED بحجم 6.57 إنش، وجودة عرض FHD بلس، مع أبعاد 19.5:9، كما تضم الشاشة كاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة بمستشعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يتميز الهاتف بتقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

ويضم هاتف nova 7 Pro 5G كاميرة خلفية بإعدادات رباعية، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بحجم 1/1.7، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأيضاً مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات periscope ويدعم OIS مع تكبير بصري حتى 5 مرات، وتكبير hybrid حتى 50 مرة، كما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل مع عدسات macro.

يدعم هاتف nova 7 Pro 5G رقاقة معالج Kirin 985، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 40W، كما ينطلق بواجهة EMUI 10.1 التي تركز على نظام تشغيل Android 10.

وينطلق هاتف nova 7 Pro بألوان البنفسجي، والأسود، والأخضر، وأيضاً اللون الأحمر، كما يبدأ الحجز المسبق في السوق الصيني اليوم بسعر يبدأ من 522 دولار، بينما ينطلق في الأسواق في 28 من أبريل.

هاتف nova 7 5G

يتميز هاتف nova 7 5G بشاشة OLED بحجم 6.53 إنش، وبجودة عرض FHD بلس، كما يأتي ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر، مع مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل، كما يأتي الهاتف بأبعاد 20:9، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

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ويضم هاتف nova 7 كاميرة خلفية بإعدادات رباعية، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بحجم 1/1.7، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأيضاً مستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل مع تكبير بصري حتى 3 مرات، وتكبير hybrid حتى 5 مرات، كما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل مع عدسات macro.

ويدعم هاتف nova 7 رقاقة معالج Kirin 985، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 40W، وينطلق بواجهة EMUI 10.1 التي تركز على نظام تشغيل Android 10.

وينطلق هاتف nova 7 بألوان البنفسجي، والأسود، والأخضر، وأيضاً اللون الأحمر والفضي، كما يبدأ الحجز المسبق في السوق الصيني اليوم بسعر يبدأ من 425 دولار، بينما ينطلق في الأسواق في 28 من أبريل.

هاتف nova 7 SE

ينطلق هاتف nova 7 SE بشاشة LCD IPS بحجم 6.5 إنش، مع ثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية، مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، كما يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

هاتف nova 7 SE يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما يضم هاتف nova 7 SE رقاقة معالج Kirin 820 5G، بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت رام أو 256 جيجا بايت، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh.

أيضاً ينطلق هاتف nova 7 SE بألوان الأسود، البنفسجي، الأخضر، إلى جانب اللون الفضي، بسعر يبدأ من 340 دولار، كما يتوفر للحجز المسبق اليوم وينطلق للبيع في السوق الصيني بدءاً من 28 من أبريل.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تعلن رسمياً عن سلسلة هواتف nova 7 بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G ظهر على التقنية بلا حدود.