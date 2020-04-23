دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تطلق تصحيح لثغرة نظام iOS التي تؤدي إلى تسريب بيانات المستخدمين ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت ثغرة أمنية في نظام تشغيل iOS ، والتي تتيح للمتسللين إختراق هواتف الأيفون أو أجهزة الآيباد ومن ثم تعطيل الأجهزة وإعادة تشغيلها من جديد للوصول إلى بيانات المستخدمين.

بدأت شركة ابل في إطلاق تصحيح للثغرة الأمنية في نظام iOS، والتي توجد في تطبيق Mail، ويتم تنشيطها عبر إرسال بريد إلكتروني محدد دون أي محتوى، مما يؤدي إلى تعطيل الهاتف أو الجهاز وإعادة تشغيله من جديد.

ولقد ترتب على الثغرة الأمنية في النظام وصول المتسللين إلى تفاصيل ومحتوى البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم، وأيضاً بيانات المستخدم كاملة.

من جانب أخر أثرت الثغرة الأمنية على الهواتف التي تعمل بنظام iOS 13 بشكل أكبر، دون أن يحتاج المستخدم إلى فتح البريد الإلكتروني في البداية، حيث يبدأ عمل الثغرة الأمنية في الشاشة الخلفية فور تلقي البريد الخاص بتنشيط الثغرة.

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يذكر أن الثغرة الأمنية رصدت في البداية عبر شركة أمنية مقرها سان فرانسيسكو، وذلك بعد إختراق البريد الإلكتروني الخاص بأحد عملاء الشركة وهي شركة Fortune 500 الأمريكية.

ويتوفر التصحيح الآن في الإصدار التجريبي رقم iOS 13.4.5، بعد أن إعترفت ابل بوجود الثغرة الأمنية بالفعل، ومن المقرر أن يتم دفع التصحيح لاحقاً لجميع الأجهزة.

المصدر

هذا الموضوع ابل تطلق تصحيح لثغرة نظام iOS التي تؤدي إلى تسريب بيانات المستخدمين ظهر على التقنية بلا حدود.