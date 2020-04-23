شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة أول صلاة تراويح لهذا العام فى المسجد النبوى بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت فى المسجد النبوى بالمدينة المنورة اليوم أول صلاة تراويح فى أول ليلة من شهر رمضان المبارك لهذا العام، بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على إقامة صلاة التراويح فى الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى 5 تسليمات وإكمال القرآن الكريم فى صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، وفرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى كامل العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع فى المسجد ومرافقه بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة.

كما قامت الوكالة بتكثيف أعمال التنظيف والتطهير بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة بالإضافة إلى كاميرات حرارية كاشفة لدرجات الحرارة للأشخاص أثناء الدخول للمسجد والتي تعمل بدقة عالية على بعد بلا توقف .

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