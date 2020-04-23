شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مواعيد الحظر فى دبى من 6 صباحا إلى 10 مساء فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إمارة دبي، اليوم الخميس، السماح للمواطنين بالتنقل من 6 صباحا إلى 10 مساء من دون تصريح مسبق، جاء ذلك نقلا عن العربية، مع استمرار منع التجمع لأكثر من 5 أشخاص، وفتح مراكز التسوق والمحلات التجارية من 12 ظهرا حتى 10 مساء، فى شهر رمضان.

كان مصدر فى حكومة دبى أكد اليوم لـ"العربية"، فتح بعض الأسواق ومراكز التسوق غدا الجمعة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الخميس، أن الحكومة قلصت مدة حظر التجول المفروض بأنحاء البلاد اليوم بواقع ساعتين ليبدأ من العاشرة مساء وحتى السادسة صباحا خلال شهر رمضان.

وكان الحظر الذى يهدف لكبح انتشار فيروس كورونا يسرى فى السابق من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، ولم يتضح ما إذا كانت دبى الخاضعة لحظر على مدار الساعة منذ 26 مارس آذار ضمن القرار الأخير.