العراق.. برلمانيون يطالبون بمقاضاة وزير بتهمة هدر 5 مليارات دولار

بغداد/علي جواد/الخليج 365

طالب 25 برلمانيا عراقيًا، الخميس، القضاء بالتحقيق مع وزير المالية فؤاد حسين، بدعوى هدره نحو 5 مليارات دولار من الموازنة الاتحادية لصالح إقليم كردستان شمالي البلاد.

ويشغل فؤاد حسين، قيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني، منصب وزير المالية في حكومة بغداد التي يرأسها عادل عبد المهدي منذ نحو عامين.

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وفي طلب رسمي موجه إلى هيئة النزاهة العامة ببغداد، اتهم أعضاء البرلمان وزير المالية بـ"استغلال منصبه وتعمد هدر المال العام، بصرفه مبالغ لحكومة إقليم كردستان تجاوزت 6 تريليونات دينار (نحو 5 مليارات دولار)".

ودعا البرلمانيون إلى إحالة الشكوى إلى دائرة التحقيقات، لعرضها على محكمة الجنايات المركزية المخصصة بقضايا الفساد لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الوزير.

ولم يصدر أي تعليق فوري من وزير المالية بشأن الاتهامات التي كالها أعضاء البرلمان الاتحادي له، ولجوئهم إلى القضاء لمحاكمته بتهمة هدر المال.

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